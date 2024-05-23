 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

“العدل الدولية” تصدر غدا قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا وقف إطلاق النار في غزة

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وزير خارجية جنوب أفريقيا

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنها ستصدر قرارها الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

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وتريد جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/ مايو رغم معارضة المجتمع الدولي.


وقالت المحكمة في بيان إن “جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي”.


وكانت المحكمة أمرت إسرائيل في كانون الثاني/ يناير، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية.


وقالت جنوب أفريقيا في جلسات الاستماع الأسبوع الماضي إن “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى “مستوى مروع”، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.


وفي اليوم التالي ردت إسرائيل أمام القضاة بأن اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية… منفصل تماما” عن الواقع.


ومع ذلك، فإن اتخاذ قرار لصالح جنوب أفريقيا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، إلى جانب ثلاثة من من قادة حماس.-(أ ف ب)

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