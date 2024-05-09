الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية ثانية بمدينة غزة

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آليات الاحتلال وجنوده في تخوم غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بدء عملية عسكرية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، هي الثانية من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وقال الجيش في تصريح مكتوب وصل الأناضول: "بدأ جنود الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام ا(لشاباك) عملية بقيادة الفرقة 99، في منطقة الزيتون وسط القطاع، للاستمرار في تفكيك البنى التحتية المعادية والقضاء على المسلحين في المنطقة".


وأضاف: "بتوجيه استخباراتي، بدأت العملية بطلعة هجومية نفذتها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو (الإسرائيلي) ".


وزعم "مهاجمة حوالي 25 هدفا معاديا، من بينها مبان عسكرية وأنفاق هجومية ومواقع استطلاع، ومواقع قنص وبنى تحتية معادية أخرى".


وأردف: "من خلال التنسيق المشترك، يعمل جنود مجموعة القتال على تطهير الميدان في منطقة الزيتون"، وفق تعبيره.


بدوره، أفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان، بأن طائرات إسرائيلية وبالتزامن مع توغل الآليات، شنت غارات مكثفة على أحياء الزيتون وتل الهوى والصبرة استهدفت منازل وطرقات وأراض خالية، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.


وأوضحوا أن المنازل المستهدفة تعود لعائلات "داوود، وياسين، وأبو حوار، وناصر".
وأسفرت الهجمات عن عمليات نزوح للمئات من الفلسطينيين من حيي الزيتون وتل الهوى إلى مناطق شمالي مدينة غزة، وفق الشهود.


وهذه هي العملية الثانية للجيش الإسرائيلي في المنطقة ذاتها، حيث أعلن في 21 فبراير/ شباط الماضي بدء عملية عسكرية في حي الزيتون بزعم استهداف "بنية معادية تابعة لحركة حماس"، وسط نزوح مئات العائلات الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي.


وتأتي عملية الجيش الثانية فيما تواصل القوات الإسرائيلية هجماتها وعملياتها العسكرية البرية في مناطق شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة منذ الاثنين، ما أسفر عن حركة نزوح لأكثر من 100 ألف فلسطيني من هذه المناطق إلى جنوب غربي القطاع.


وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.


وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.-(الاناضول)

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