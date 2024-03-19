قطر: المفاوضات جارية بشأن صفقة تبادل ونحن متفائلون بحذر

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكافة مساراتها في الدوحة، والمفاوضات جارية، ونحن متفائلون بحذر، والفرق الفنية تلتقي لبحث بعض التفاصيل.

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وأضاف الأنصاري أن اجتماع أمس جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حماس.



وتابع: محادثات الدوحة تركز على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار، وما نزال في إطار تبادل المقترحات، وانتقلنا إلى الاجتماعات التقنية.



وأكد الأنصاري أن الوقت ما يزال مبكرا للحديث عن أي اختراق في المفاوضات، لكننا متفائلون بشأن ذلك.



وشدد على أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية وسيؤثر سلبا على سير المحادثات.



وقال الأنصاري: نحاول مع شركائنا الإقليميين والدوليين ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ويجب تحميل الاحتلال مسؤولية سلامة المدنيين والمنشآت الصحية.



وأشار إلى وصول الدفعة الـ20 من جرحى الحرب في قطاع غزة إلى الدوحة لتلقي العلاج.