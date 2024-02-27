قطر: لا توجد انفراجة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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وأضاف الأنصاري أن الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة، وهناك العديد من التطورات التي جرت في إطارها.وتابع: لا يوجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وأردف: قطر لا يمكنها التعليق على تعليقات بايدن بتوقع الاتفاق على وقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل.وقال: ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، ونسعى للوصول إلى هذا الهدف رغم وجود معوقات.وحول المساعدات، أكد أن إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح، مشيرا إلى أنه "لم نر ضغطا حقيقيا من المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة".ولفت إلى أن وجود 300 ألف شخص دون غذاء أو أي شكل من أشكال الحياة الإنسانية في شمال غزة يعدّ كارثة. (الجزيرة نت)