الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كارثة بمصر.. سيارات تسقط من أعلى الجسر (فيديو)

لحظة وقوع الحادث
لحظة وقوع الحادث
شاحنة تتسبب في سقوط سيارات عديدة من على كوبري في مدينة مصرية ما أدى لحادثة مروعة على أحد محاورها المرورية الرئيسية، ما خلّف مشهداً مأساوياً وتسبب في سقوط عدد من الجرحى.اضافة اعلان

شاحنة تتسبب في سقوط سيارات من أعلى الكوبري 

تم توثيق الحادث الرهيب من خلال فيديو من كاميرا مراقبة، يكشف عن حالة تكدس وازدحام على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بالهرم، جنوب الجيزة. وفي المشهد المأساوي، اندفعت شاحنة بشكل جنوني، متسببة في سقوط السيارات أمامها، ما أدى إلى انهيار بعضها من على الجسر.

تسبب الحادث في اصطدام سيارات أخرى من الخلف، وسقوط بعضها من أعلى الطريق، ما أسفر عن خسائر بشرية، ولم يُعلن عن عدد القتلى والمصابين رسمياً حتى اللحظة.

فور وقوع الحادث، تحركت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ على الفور إلى موقع الحادث. تمت إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات. في الوقت نفسه، تقوم السلطات بالتحقيق مع سائق الشاحنة واستجواب شهود العيان لتحديد أسباب الحادث.


تستمر الطرق السريعة في مصر في أن تكون مسرحاً لحوادث مروعة، تتسبب في فقدان أرواح العديد من الأفراد، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فعّالة للحد من هذه الكوارث التي تتكرر بشكل شبه يومي، وتودي بحياة الآلاف سنوياً.

تعود أسباب هذه الحوادث المروعة إلى مجموعة من العوامل، منها حالة الطرق ذاتها، والتي قد تكون غير مناسبة لحركة المرور، إلى جانب عدم احترام بعض السائقين للسرعات المحددة والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تضاف إلى ذلك حالة الطقس وتأثيرها على سلامة القيادة، فضلاً عن غياب قوانين صارمة تردع بعض المخالفات الخطيرة أثناء القيادة.

يتطلب التصدي لهذا الوضع التدخل السريع والفعّال من قِبَل الجهات المختصة، بتطبيق سياسات تشدد على سلامة الطرق وتعزز من الالتزام بقوانين المرور، بالإضافة إلى التوعية المستمرة حول أهمية القيادة الآمنة والتزام السائقين بالقوانين والضوابط المرورية.
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