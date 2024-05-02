الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

جثامين شهداء في غزة
جثامين شهداء في غزة
أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 28 شهيدا و51 مصابا خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و596 شهيدا، و77 ألفا و816 مصابا منذ 7 أكتوبر.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جثامين شهداء في غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع

24 نيسان 2024
جثامين شهداء في غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع

21 نيسان 2024
جثامين لشهداء في قطاع غزة

حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 34 ألفا

16 نيسان 2024
جثامين شهداء في غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع

11 نيسان 2024
اقرأ أيضا
تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني أبو حطاب الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة (رويترز)

استشهاد 141 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر

منذ 39 دقيقة
thumbs_b_c_c04220c65f108d3249605648d8dffc5f

أوستن وغالانت يبحثان خطة "إسرائيل" المحتملة للهجوم على رفح

منذ4 ساعة
thumbs_b_c_f05887987b2a362cf525c295739326cc

إيطاليا.. هتافات مؤيدة لفلسطين خلال مسيرات يوم العمال

منذ5 ساعة
بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث وقف الحرب

بلينكن: يستحيل وقف الحرب شمال "إسرائيل" ما دامت مستمرة بغزة

منذ7 ساعة
2150312697-1714563332

إعلام عبري: الدفاعات الأميركية فشلت في اعتراض الصواريخ الإيرانية

منذ24 ساعة
اا-1-1714548215

وزيرة إسرائيلية متطرفة تطالب بالتضحية بالمحتجزين لدى حماس

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

حل العودتين (1)..

علاء الدين أبو زينة |اليوم

كولومبيا

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التصنيف الائتماني

سلامة الدرعاوي |اليوم

رؤى من المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

رعد التل |اليوم

الأسئلة الوطنية في الانتخابات القادمة

سميح المعايطة |اليوم

بل ما أكبر الدولة وأصغر الفكرة

مالك العثامنة |اليوم

في تطوير سوق رأس المال

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات | منذ18 ساعة
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات | منذ22 ساعة
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات |30 نيسان 2024
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات |30 نيسان 2024
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عيد العمال

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة
 
 