الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أوستن وغالانت يبحثان خطة "إسرائيل" المحتملة للهجوم على رفح

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غالانت وأوستن

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت خطة تل أبيب المتوقعة لشن هجوم بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، أشار أن الاتصال تناول أيضًا جهود التوصل لاتفاق تبادل الأسرى وجهود الإغاثة الإنسانية.


وجدد أوستن التزام بلاده "غير المشروط للإفراج عن جميع الأسرى"، مشددًا على أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ضمان أمن موظفي الإغاثة والمدنيين.


وتطرق إلى الهجوم البري المحتمل على رفح، مؤكدًا ضرورة أن تتضمن خطة إسرائيل الهجومية إجلاء المدنيين الفلسطينيين في المنطقة واستمرار وصول المساعدات الإنسانية.


وازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الغارات الإسرائيلية في رفح، مع تمسك تل أبيب باجتياح المدينة بزعم مواجهة آخر معاقل حركة "حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود أكثر من مليون نازح فيها.


والأربعاء، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن واشنطن تعارض "حاليا" أي عملية عسكرية إسرائيلية "واسعة" بمدينة رفح، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).


وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.


وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وكذلك رغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.-(الأناضول)

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