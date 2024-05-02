إيطاليا.. هتافات مؤيدة لفلسطين خلال مسيرات يوم العمال

استغل مؤيدو فلسطين في مدينة ميلانو الإيطالية الفرصة خلال مشاركتهم في مسيرات حاشدة بمناسبة يوم العمال العالمي للدعوة إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

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وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة، انضم العديد من مؤيدي فلسطين إلى مسيرة للنقابات العمالية انطلقت من بورتا فينيسيا في ميلانو، ثاني أكبر من إيطاليا.



وحمل هؤلاء الأشخاص العلم الفلسطيني خلال المسيرة التي جرت بمناسبة يوم العمال الموافق 1 مايو/ أيار من كل عام، مرددين هتافات داعمة لفلسطين.



وكما هو الحال في ميلانو، جرت مسيرة بمناسبة يوم العمال في منطقة مارغيرا في البندقية تخللتها هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.



وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



وخلال تلك الحرب، التي خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، قيدت إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة؛ ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأحدث مجاعة تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.-(الأناضول)