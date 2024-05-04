السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ماذا نعرف عن المقترح المصري الذي وافقت عليه حماس؟

الحرب على غزة
الحرب على غزة


تشير التوقعات الى أن اتفاق وشيكا يلوح بالأفق  ينهي سبعة أشهر من حرب الابادة الجماعية في غزة بعد أن وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على المقترح المصري لوقف اطلاق النار.


ما هو أبرز ما جاء في المقترح المصري وفق تسريبات وسائل الإعلام ؟؟

بعد تعثر الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة خلال الفترة الماضية واعلان دول الوساطة عن معيقات كبيرة تحول دون التوصل الى اتفاق، بادرت مصر في خطوة وصفت " بالأخيرة " نحو انضاج مقترح لوقف اطلاق النار

ووفقا للمقترح المصري فإن الاتفاق سيتم على ثلاث مراحل تشمل تنازلات من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف وقف إطلاق النار.

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وتشمل المرحلة الأولى التي تستمر من ثلاثة الى أربعة أسابيع، الافراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس من الأطفال والنساء وكبار السن مقابل الافراج عن 140 أسيرا فلسطينيا من نفس الفئات، مع فرصة لبدء حوار فلسطيني داخلي لتشكيل حكومة تكنوقراط.

وتشمل المرحلة الثانية تبادل الجثامين، وإفراج حماس عن المجندات الإسرائيليات في مقابل الإفراج عن فلسطينيين معتقلين في السجون الاسرائيلية.

أما المرحلة الثالثة من المقرر أن تشمل الإفراج عن بقية الرهائن الإسرائيليين من الرجال والعسكريين، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، مع ضمان أميركي أن إسرائيل ستنسحب بالكامل منغزة بعد 124 يوما.

كما ينص المقترح على تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة كل من غزة والضفة الغربية اضافة الى بنود أخرى.

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