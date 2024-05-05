مسيحيو غزة.. أزيز الرصاص والقصف يعلو على ترانيم الكنائس في عيد الفصح

على وقع أصوات القصف الإسرائيلي وأزيز الطائرات الحربية، يحيي مسيحيو مدينة غزة الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي عيد “الفصح المجيد”، دون أي مظاهر احتفالية.

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واقتصرت احتفالات نحو 100 عائلة مسيحية في كنيسة الروم الأرثوذوكس بمدينة غزة، على إقامة الصلوات والطقوس الدينية، دون أي مظاهر أخرى، بحسب رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الكنائس في غزة عماد الصايغ.



أجواء حزينة

وأوضح الصايغ الذي نزح إلى كنيسة الروم الأرثوذوكس شرقي مدينة غزة بحثا عن الأمان كباقي العائلات المسيحية، أن حرب الإبادة الجماعية جعلت مراسم العيد هذا العام تختلف عن باقي الأعوام السابقة، فلا مظاهر فرح وابتهاج في الكنيسة.



وقال: “الحزن يخيم على الأجواء داخل الكنيسة، كما الحال خارجها، فلا مجال للفرح والاحتفال، في ظل الدمار الهائل والقصف المتواصل وسقوط الضحايا”.



وتنقل شعلة “النور” المقدس من كنيسة القيامة في القدس المحتلة في كل عام، إلى كنائس المنطقة والعالم وسط أجواء احتفالية، غير أنّ الصايغ أكد أن إسرائيل لم تسمح بإدخال “النور المقدس” إلى كنائس غزة ضمن حربها المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وأدت الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الشرقي الطقوس الدينية وأحيوا يوم الخميس الماضي، ما يعرف بـ”خميس الصلب”، ويوم الجمعة أحيوا أيضا “الجمعة العظيمة”، بينما احتفلوا أمس بـ”سبت النور”.



وتوجه آلاف المسيحيين منذ ساعات الصباح الأولى في “سبت النور” نحو البلدة القديمة في القدس المحتلة، آملين الوصول إلى كنيسة القيامة التي يتم فيها أحد أعظم طقوس الديانة المسيحية خلال عيد الفصح وهو “سطوع النور المقدس من قبر السيد المسيح عيسى عليه السلام” وفق اعتقادهم.



وبخروج “النور المقدس من القبر بعد دخول البطريرك إليه لأداء الصلوات وانتظار سطوعه، تصدح حناجر المسيحيين بالقول: “المسيح قام.. حقّا قام”، ويتبارك المصلون بإشعال الشموع التي يحملونها قبل أن تبدأ رحلة النور إلى المدن الفلسطينية والعالم من خلال مندوبي الطوائف.



وبعد “سبت النور” احتفل المسيحيون في فلسطين، اليوم الأحد، بـ”عيد الفصح المجيد” ورددوا مع ساعات الفجر الأولى الترانيم والدعوات من داخل كنيسة القديس برفيريوس ليعم الأمن والسلام ربوع الوطن وأن تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة.



ويعيش في غزة نحو 1200 مسيحي من مجموع سكان القطاع البالغ قرابة 2.3 مليون نسمة، في أوضاع صعبة ومعقدة.



ويأمل الصايغ أن تنتهي الحرب المدمرة ويعم السلام في القطاع.



ويتفق جميل طرزي أحد أبناء الطائفة المسيحية في غزة مع الصايغ، بضرورة أن تنتهي الحرب الإسرائيلية بشكل عاجل.



وأوضح طرزي أن الحرب الإسرائيلية حرمت المسيحيين من الاحتفال هذا العام بالعيد، كما حرمت المسلمين من الاحتفال بعيد الفطر.



وقال طرزي الذي استشهد نجله في قصف إسرائيلي استهدف كنيسة القديس بيرفيريوس في البلدة القديمة وسط غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: “إسرائيل لم تفرق في حربها الشرسة بين كبير وصغير، بين مسلم ومسيحي، الحرب استهدفت الوجود الفلسطيني”.



ولم يسلم المسيحيون في قطاع غزة من الحرب الإسرائيلية المدمرة والغارات العنيفة والمكثفة، فقد تعرضت كنيسة القديس برفيريوس، لقصف إسرائيلي في 19 أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد 18 مواطنا كانوا يتواجدون داخلها معظمهم من الأطفال والنساء.



هؤلاء الشهداء كانوا من المسيحيين والمسلمين، ممن نزحوا من بيوتهم واحتموا داخل الكنيسة جراء الحرب الإسرائيلية.



وبحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة، فإن 3 كنائس تضررت بشكل كبير جراء الحرب المستمرة. كذلك استهدف الجيش الإسرائيلي المركز الثقافي الأرثوذكسي في حي الرمال الجنوبي غربي مدينة غزة، والذي يضم مرافق وقاعات عدة وناديا رياضيا، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه.



وأضاف طرزي أن الحرب حرمت مسيحيي غزة من “زيارة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، للاحتفال بعيد الميلاد، كما حرمتهم من زيارة كنيسة القيامة للاحتفال بعيد الفصح المجيد”.



وأعرب عن حزنه الشديد لما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، من كوارث وأزمات إنسانية، في ظل صمت دولي.



وبحسب بيانات مؤسسات مسيحية في غزة قبل بدء الحرب، فإن أعداد المسيحيين في غزة تناقصت بفعل الهجرة من القطاع، وباتت لا تزيد عن نحو ألفي شخص.

ويتبع نحو 70 بالمئة من مسيحيي قطاع غزة لطائفة الروم الأرثوذكس، بينما يتبع البقية لطائفة اللاتين الكاثوليك.-(الأناضول)