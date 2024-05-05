الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"نشتاق إلى حياتنا الطبيعية".. طفلة غزية تفتقد ألعابها وصديقاتها

thumbs_b_c_fe49479450f856daeefadd3b835599d4
خيام النازحين في غزة

تحلم الطفلة الفلسطينية لوجي شعت (9 أعوام) بأن تعيش في أمان واستقرار، بعيدًا عن ضجيج الحرب الإسرائيلية التي تعصف بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان


وتأمل لوجي، أن تتمكن وأسرتها من مغادرة قطاع غزة، لتبتعد عن معاناة الحرب ومشاهد الدمار والدماء، وتتجنب صوت الطائرات الذي يثير الرعب في نفوسهم.


وتعيش الطفلة التي نزحت من مدينة غزة إلى وسط القطاع، في إحدى خيم النزوح التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، تحت شبح الخوف والقلق على حياتها وحياة أسرتها بعدما فقدت صديقاتها وأقاربها في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.


والسبت، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من الأضرار النفسية التي يتعرض لها أطفال غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر، بما في ذلك "مستويات مدمرة" من التوتر.


وقالت الوكالة الأممية، في بيان على حسابها عبر منصة إكس، إن "الأطفال في غزة يعانون مستويات مدمرة من التوتر".


وأضاف البيان أن "فريق الأونروا يعمل مع الأطفال والمراهقين للتخفيف من تأثير أهوال الحرب".


وتابع: "مستشارونا يقدمون لأطفال غزة الأمل والراحة، وعلينا أن نحمي حاضرهم ومستقبلهم".


- الذكريات الجميلة

 

 وأمام خيمتها، تجلس الطفلة وتتساءل في دوامة من الأفكار: "لماذا لا يمكننا أن نعيش مثل باقي أطفال العالم بسلام وأمان؟ أليس من حق أطفال غزة أن يعيشوا بكرامة وسلام؟"


ولم تكن لوجي، يوما تتخيل أن تجد نفسها تعيش في خيمة، بعدما دمرت القوات الإسرائيلية منزلها الذي كان يعج بالدمى والذكريات الجميلة.


وبسبب الحرب، اضطرت الطفلة لترك ألعابها وذكرياتها خلفها، والهرب من نيران الحرب المشتعلة، متجهة نحو المناطق الوسطى في قطاع غزة، بحثا عن الأمان الذي لم تجده في أي مكان في القطاع.


وقالت الطفلة لمراسل الأناضول: "أتمنى الخروج من قطاع غزة بسبب القصف المستمر والموت الذي نشهده كل يوم".


وأضافت: "صديقاتي استشهدوا خلال الحرب، وفقدت خالاتي وجدتي وأخوالي، لم يتبقَ إلا اثنان منهم".


- الحياة الطبيعية

 

 "أشعر بالخوف من استمرار الحرب" تضيف الطفلة: "لا أريد الموت، أرغب في حماية نفسي وأسرتي، والرحيل عن القطاع إلى أي مكان يبعدنا عن أجواء الحرب".


وعبرت لوجي، عن أملها في انتهاء الحرب والعودة بشوق إلى حياتها الطبيعية، وأن تعود ألعابها التي تتوقع احتراقها جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم في مدينة غزة.


وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر، أكثر من 112 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.


وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنسان في غزة.-(الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
QNA_ARREST_03112023

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة والقدس

منذ 3 دقيقة
1714905367970

60 مستوطنا متطرفا يقتحمون باحات الأقصى

منذ 10 دقيقة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)

تصريح جديد لإسماعيل هنية حول التوصل لاتفاق شامل

منذ 27 دقيقة
جثامين شهداء في غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

منذ1 ساعة
635216

بعد خرق أمني... تسريب معلومات حول آلاف الاجتماعات للجيش الألماني

منذ2 ساعة
العلم التونسي

دراسة: الموظف في تونس لا يعمل أكثر من 8 دقائق يومياً

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب إذا توقفت

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حاء الحديقة

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرباح الشركات في الربع الأول

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوم الصحافة العالمي.. وقفات وطنية ودولية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

بطلت أجامل كذبا

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الصابرون

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر
 
 