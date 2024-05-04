السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة و20 حالة في العناية المركزة بتسمم غذائي بمطعم بالرياض.. السلطات تكشف تفاصيل

أرشيفية لأحد المستشفيات السعودية
أرشيفية لأحد المستشفيات السعودية
 أصدرت السلطات السعودية تحديثا معلنة وفاة شخص ومكوث 20 حالة في العناية المركزة نتيجة تسمم مصدره أحد المطاعم في العاصمة السعودية، الرياض، وله عدد من الفروع الأخرى، الأسبوع الماضي.اضافة اعلان

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيان الوزارة الذي ورد فيه أنها "لم تسجّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخراً، موضحة أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة منهم 69 مواطنا و6 مقيمين".


وبينت الوزارة وفقا لما نشرته والة الأنباء الرسمية بالمملكة: "50 شخصا من المصابين قد تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي ’الوشيجي‘"، مشيرة إلى أن "عدد 43 حالة قد تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة، و11 حالة منومة بالأجنحة و20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة".

وأفادت أن هذه الحالات "جميعها ارتبطت بتفشي تسمم غذائي يعود لمصدر واحد"، لافتة النظر إلى أن "تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ أثمر عن السيطرة على التفشي بفضل الله"، مؤكدة أنها "تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية، للحالات المنومة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل".

ودعت الصحة السعودية في البيان إلى "ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة". وكالات
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