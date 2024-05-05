60 مستوطنا متطرفا يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن 60 مستوطنا متطرفا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وتتواصل هذه الاقتحامات وسط قيود إضافية فرضتها قوات الاحتلال، لمراقبة الفلسطينيين والمصلين في المسجد الأقصى وملاحقتهم، ومع استمرار سلطات الاحتلال لفرض مزيد من القيود على دخول الفلسطينيين للمسجد.