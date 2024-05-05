إحالة ‏عطاء إصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية

عقد اجتماع في وزارة الداخلية اليوم الأحد بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاقتصاد الرقمي والرياده المهندس احمد الهناندة ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش وعدد من المعنيين حيث تم الإعلان عن إحالة عطاء اصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية بما يتوافق والمعايير الدولية العالمية وبما يتواكب أيضا مع متطلبات منظمة الطيران العالمي.
ويعد ذلك نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها دائره الاحوال المدنية والجوازات للمواطنين ويكفل في الوقت ذاته تسهيل اجراءات دخول الاردنيين عبر المراكز الحدودية لدول العالم.
ويعتبر جواز السفر الالكتروني اضافة نوعية من حيث زيادة مستوى تصنيف جواز السفر الاردني على المستوى العالمي وفق المعايير الدولية.
وتجدر الاشارة الى ان الشركة المحال عليها العطاء ستباشر عملها خلال الايام القادمة بعد حصولها على أمر المباشرة وفق الأصول القانونية وسيتم تنفيذ العطاء خلال مدة اقصاها (250) يوم عمل. بترا