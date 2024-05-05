الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إحالة ‏عطاء إصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية

إحالة ‏عطاء إصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية
إحالة ‏عطاء إصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية

عقد اجتماع في وزارة الداخلية اليوم الأحد بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاقتصاد الرقمي والرياده المهندس ‏احمد الهناندة ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات ‏فهد العموش وعدد من المعنيين حيث تم الإعلان عن إحالة ‏عطاء اصدار جوازات السفر الأردنية الإلكترونية بما ‏يتوافق والمعايير الدولية العالمية وبما يتواكب أيضا مع ‏متطلبات منظمة الطيران العالمي.‏

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ويعد ذلك نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها دائره ‏الاحوال المدنية والجوازات للمواطنين ويكفل في الوقت ذاته ‏تسهيل اجراءات دخول الاردنيين عبر المراكز ‏الحدودية لدول العالم.

 


ويعتبر جواز السفر الالكتروني ‏اضافة نوعية من حيث زيادة مستوى تصنيف جواز السفر ‏الاردني على المستوى العالمي وفق المعايير الدولية.

 


وتجدر ‏الاشارة الى ان الشركة المحال عليها العطاء ستباشر ‏عملها خلال الايام القادمة بعد حصولها على أمر المباشرة ‏وفق الأصول القانونية وسيتم تنفيذ العطاء خلال مدة ‏اقصاها (250) يوم عمل.‏ بترا


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