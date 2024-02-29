أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مسابقة " مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة وتجويد القرآن.





ونشرت الوزارة تفاصيل المسابقة كالتالي:



• يشترط لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون طالب /طالبة غير أردني (طالب وافد) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص، أو البرنامج، أو الدرجة.

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• يشترط ان لا يكون الطالب قد شارك في هذه المسابقة في دورتها الأولى 2023 وحقق أياً من المراكز الثلاثة الأولى.

• على جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة تقديم طلب يتضمن اسم الطالب الرباعي، وجامعته، وتخصصه، والدرجة الجامعية، مع ضرورة إرفاق صورة عن جواز سفره، وذلك على الرابط التالي:

، وفي موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأحد الموافق 10-3-2024.



• ستكون الفترة المتوقعة لعقد المسابقة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 16-3-2024، وحتى تاريخ 31-3-2024.



• تتكون لجنة التحكيم من متخصصين وذوي خبرة في مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية في مجالات (التجويد، والتلاوة، والمقامات) من أساتذة الجامعات الأردنية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



• يخصص للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، ويخصص للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني، كما يخصص للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (500) خمسمائة دينار أردني.