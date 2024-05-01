الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس مجلس الأعيان يهنىء عمال الوطن بعيدهم

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)
هنأ رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، عمال الوطن بمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم الاربعاء .

وقال الفايز اننا نعتز بالدور الكبير الذي يقدمه عمال الوطن ، من اجل رفعة بلدنا وعزته  وازدهاره وتطوره .اضافة اعلان

وأكد ان جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص باستمرار ، على توفير الرعاية والاهتمام بعمال وعاملات الوطن، وجلالته  يوجه الحكومات دوما، بضرورة توفير كل ما يحتاجه عمال الوطن من خلال النصوص التشريعية والانظمة ، وخاصة في مجال الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية.
واعرب الفايز عن اعتزازه  وفخره  بكل  بما يقوم عمال الوطن  بمختلف المجالات، مؤكدا ان العامل الاردني يملك اداء متميزا ، وهو مخلص لعمله وبلده  ولقيادته  الهاشمية ،  والعامل الاردني هو  على الدوام على قدر المسؤولية في مختلف الاوقات والظروف  وفي مختلف مواقع العمل .
وقال الفايز ،  اننا نشد على أيدي عمال الوطن في عيدهم، لافتا الى انحياز مجلس الاعيان الدائم لمختلف قضاياهم  خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بهم .
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