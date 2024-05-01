رئيس مجلس الأعيان يهنىء عمال الوطن بعيدهم

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وقال الفايز اننا نعتز بالدور الكبير الذي يقدمه عمال الوطن ، من اجل رفعة بلدنا وعزته وازدهاره وتطوره .وأكد ان جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص باستمرار ، على توفير الرعاية والاهتمام بعمال وعاملات الوطن، وجلالته يوجه الحكومات دوما، بضرورة توفير كل ما يحتاجه عمال الوطن من خلال النصوص التشريعية والانظمة ، وخاصة في مجال الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية.واعرب الفايز عن اعتزازه وفخره بكل بما يقوم عمال الوطن بمختلف المجالات، مؤكدا ان العامل الاردني يملك اداء متميزا ، وهو مخلص لعمله وبلده ولقيادته الهاشمية ، والعامل الاردني هو على الدوام على قدر المسؤولية في مختلف الاوقات والظروف وفي مختلف مواقع العمل .وقال الفايز ، اننا نشد على أيدي عمال الوطن في عيدهم، لافتا الى انحياز مجلس الاعيان الدائم لمختلف قضاياهم خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بهم .