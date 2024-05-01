الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: الدفاعات الأميركية فشلت في اعتراض الصواريخ الإيرانية

2150312697-1714563332
حطام صاروخ إيراني أطلق على إسرائيل يقع في قناة بالقرب من مدينة عراد (غيتي)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن أنظمة الدفاعات الجوية الأميركية أخفقت إلى حد كبير في صد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل منتصف أبريل/نيسان الماضي.

اضافة اعلان


وأوضحت الإذاعة أنه من أصل 8 صواريخ أطلقتها إيران من البحر، تم إسقاط اثنين فقط، لكنها لم تورد مصدر معلوماتها، كما لم تشر إلى مصير الصواريخ التي فشلت الدفاعات الأميركية باعتراضها.


وفي مساء 13 أبريل/نيسان الماضي شنت إيران أول هجوم مباشر في تاريخها على إسرائيل، حمل اسم "الوعد الصادق"، أطلقت خلاله مسيرات وصواريخ باليستية من أراضيها، ردا على استهداف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن مقتل قادة وأفراد بالحرس الثوري مطلع الشهر ذاته.


وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قالتا في حينه إنهما تمكنتا من اعتراض غالبية الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران. وبعد ذلك بأيام، أعلن التلفزيون الإيراني تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة تم إسقاطها في سماء أصفهان وسط البلاد.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اا-1-1714548215

وزيرة إسرائيلية متطرفة تطالب بالتضحية بالمحتجزين لدى حماس

منذ 41 دقيقة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

"الأسرى": آلاف العمال تعرضوا للاعتقال والتعذيب منذ 7 أكتوبر

منذ 41 دقيقة
كتائب القسام

القسام تقصف حشودا لقوات الاحتلال بالصواريخ

منذ 49 دقيقة
جانب من الدمار في غزة جراء العدوان الإسرائيلي - (وكالات)

"حكومة غزة": 33 مليار دولار الخسائر الأولية للحرب

منذ1 ساعة
reuters_com_2023_newsml_rc24q3ala88n

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي

منذ2 ساعة
الأونروا تدين قرار إسرائيل منع وصول مساعدات

الأونروا تتمكن من توزيع الدقيق لأكثر من 380 ألف عائلة بغزة في 6 أشهر

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

نتنياهو واحتجاجات الجامعات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تتثاقل الاستدارة نحو الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

أخشى ألا نشهد ما ننشد.. فما يسبق الاقتراع أكثر أهمية مما يليه!

د.خليف الخوالدة |اليوم

تسخين انتخابي وحراك عشائري حزبي مشترك

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات | منذ18 ساعة
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات | منذ18 ساعة
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات | منذ18 ساعة
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات |29 نيسان 2024
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - تقلب الطقس

تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف
 
 