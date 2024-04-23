الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اختيار عالمة الأحياء الأردنية رنا دجاني زميلة لريتشارد فون فايتساكر

رنا الدجاني
عالمة الأحياء الأردنية رنا دجاني

أعلنت أكاديمية روبرت بوش عن اختيار البروفيسور الأردنية رنا دجاني زميلة لريتشارد فون فايتساكر.

 

 وتوفر أكاديمية روبرت بوش التي تأسست عام 2014 كمؤسسة تابعة لمؤسسة روبرت بوش وتقع في برلين، لصناع القرار وقادة الرأي والخبراء مساحة للتعاون الموجه نحو الحلول في الشؤون العالمية.

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والدكتورة رنا الدجاني، عالمة أحياء جزيئية ورائدة أعمال اجتماعية ورائدة فكرية عالمية، وهي مُؤسسة برنامج "نحن نحب القراءة"، وهي مبادرة شعبية لرعاية صناع التغيير في المجتمعات المهمشة من خلال تعزيز حب القراءة مدى الحياة.


كما تم تكريم الدجاني أيضًا كزميلة في برنامج فولبرايت، وزميلة آيزنهاور، وزميلة أشوكا، ومن خلال انضمامها إلى قائمة أكثر مئة امرأة عربية تأثيرًا وحصولها على جائزة جاكوبس لرواد الأعمال الاجتماعيين، وجائزة نانسن للاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجائزة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية.


والدجاني أستاذة علم الأحياء الجزيئية في الجامعة الهاشمية في الأردن، وأستاذة زائرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهارفارد، وييل، وكامبريدج وزميل مورس ييل، ومجال خبرتها هو علم الوراثة اللاجينية والمؤشرات الحيوية للصدمات بين اللاجئين وعلم الوراثة للسكان العرقيين، وترأست العديد من المجالس العلمية ومجالس الأمم المتحدة.


وكتابها الصادر عام 2018 بعنوان " الأوشح الخمسة .. إذا كان بإمكاننا عكس مصير الخلية، لماذا لا يمكننا إعادة تعريف النجاح" يتحدى صناع السياسات العالمية لمعالجة أوجه عدم المساواة المستمرة في التعليم والتوظيف مع طرح نموذج جديد لقياس النجاح في عالم متطور.


والبروفيسورة رنا عضو في مجلس ادارة "Catalyst 2030" وهي حركة تعاونية لرواد الأعمال الاجتماعيين الرائدين جنبًا إلى جنب مع الممولين والوسطاء من جميع أنحاء العالم.


من الجدير بالذكر أن الدجاني شاركت العام الماضي في منتدى ريتشارد فون فايتسكر الذي بحث قضايا تغير المناخ وحمايته من وجهات النظر المختلفة.
(بترا)


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