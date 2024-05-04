السبت 04 أيار 2024
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استمرار تقديم طلبات التمريض للعمل في ألمانيا

استمرار تقديم طلبات التمريض للعمل في ألمانيا
استمرار تقديم طلبات التمريض للعمل في ألمانيا

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم السبت، عن استمرار فتح باب تقديم طلبات توظيف حملة بكالوريوس التمريض في الأردن للعمل في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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وقال ضابط ارتباط وكالة العمل الألمانية للأردن فهمي النجار، في بيان، إن تقديم طلبات التوظيف للمرضيين الأردنيين للعمل في جمهورية ألمانيا الاتحادية يأتي ضمن برنامج "تربل ون" المتمثل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة العمل ووكالة العمل الاتحادية الألمانية.


وبين النجار أن البرنامج يهدف إلى ضمان توفير فرص العمل طويلة الأمد في جمهورية ألمانيا، حيث يعمل على دعم المشاركين في البرنامج للحصول على التدريب في اللغة الألمانية، ومن ثم الالتحاق بالعمل وتأمين تذاكر السفر للممرضين بتمويل من البرنامج، ويعمل كذلك على دعم إدماج الممرضين في بيئة العمل الألمانية.


ودعا النجار الممرضين الأردنيين الراغبين بالعمل في جمهورية ألمانيا الاتحادية والاستفادة من خدمات البرنامج إلى تقديم الطلبات من خلال الرابط ([email protected]) علما بأن إجراء المقابلات سيبدأ يوم الأحد الموافق 26 الشهر الحالي.


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