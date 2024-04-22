الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المبعوثة الألمانية الخاصة للمسائل الإنسانية في الشرق الأوسط زارت عمان لبحث الجهود الألمانية الأردنية من أجل غزة

German Airdrops
صورة

أجرت المبعوثة الألمانية الخاصة للمسائل الإنسانية في الشرق الأوسط، السفيرة دايكه بوتسل، الأحد والإثنين، زيارتها الرابعة للأردن منذ اندلاع الحرب في غزة، وذلك بهدف إجراء مناقشات مع نظرائها الأردنيين حول كيفية زيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

اضافة اعلان


ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، زادت الحكومة الألمانية الدعم الإنساني للمدنيين في غزة بمقدار ثلاث أضعاف بأكثر من 180 مليون يورو، ليصل إجمالي الدعم إلى حوالي 255 مليون يورو حتى اليوم. بالإضافة إلى ذلك، كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت بتاريخ 25 آذار عن تقديم 45 مليون يورو للأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، حيث تبقى ألمانيا واحدة من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية.

وتدعم ألمانيا أيضًا الجهود الأردنية من أجل الناس في غزة حيثما كان ذلك ممكنًا، سواء أكان ذلك من خلال الأدوية والمعدات الطبية الضرورية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو مستلزمات العمليات الجراحية للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة، أو من خلال إمداد سلاح الجو الملكي الأردني بالوقود اللازم للطائرات لتنفيذ الإنزالات الجوية فوق غزة. وتشارك القوات الجوية الألمانية منذ منتصف آذار بالجسر الجوي الدولي إلى غزة، حيث قامت بتنفيذ 24 إنزالًا جويًا لإجمالي أكثر من 150 طنًا من المواد الإغاثية.


وقد قالت السفيرة بوتسل بعد لقائها طاقم الطائرة الألماني المشارك في الإنزال الجوي فوق غزة يوم الأحد، أن "الأردن وألمانيا والشركاء الدوليون يقدمون من خلال الإنزالات الجوية مساهمة مهمّة من أجل إيصال المساعدة الضرورية للشعب الفلسطيني. في نفس الوقت، نحن نعلم أن إرسال المساعدات جوًا أو بحرًا غير كافٍ. إن ضمان وصول المزيد من المساعدات عن طريق البر هو أمر أساسي – فورًا وباستمرار."


وقد عملت ألمانيا والأردن في الأسابيع القليلة الماضية بشكل وثيق مع الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الممر الأردني الذي ينقل المساعدات إلى غزة برًّا.

 

ومن أجل هذه الغاية، ستقوم ألمانيا بتقديم 4 ملايين يورو إضافية من أجل شراء الشاحنات والوقود اللازمين لقوافل الإغاثة.


وقد شددت السفيرة بوتسل: "خلال اجتماعاتي، واصلتُ وأطراف الحوار الأردنيين العمل على حلول ملموسة وعملية من أجل تبسيط وتسريع عملية تفتيش ونقل المساعدات الإنسانية من الأردن مباشرة إلى غزة. وستستمر ألمانيا في دعم جهود الأردن بأي طريقة نستطيع."

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
فرص عمل

فرص عمل للممرضين الأردنيين في ألمانيا

31 آذار 2024
اقرأ أيضا
د. محمود أبو فروة الرجبي

اللغة العربية وتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي

منذ 51 دقيقة
GL3NVhQWIAgHsLJ

الملك وولي العهد يستقبلان أمير دولة الكويت

منذ4 ساعة
2_news_1713854842

مغردون أردنيون.. زيارة أمير الكويت ترسم البهجة

منذ8 ساعة
رنا الدجاني

اختيار عالمة الأحياء الأردنية رنا دجاني زميلة لريتشارد فون فايتساكر

منذ9 ساعة
حبس سيدة - أرشيفية

الحبس 6 أشهر لسيدة سخّرت طفلتيها لأعمال التسول في إربد

منذ12 ساعة
محي الدين توق

توق: إيلاء مفاهيم التربية الجنسية والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية أصبح لزاما

22 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات | منذ24 ساعة
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات | منذ24 ساعة
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 