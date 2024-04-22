المبعوثة الألمانية الخاصة للمسائل الإنسانية في الشرق الأوسط زارت عمان لبحث الجهود الألمانية الأردنية من أجل غزة

أجرت المبعوثة الألمانية الخاصة للمسائل الإنسانية في الشرق الأوسط، السفيرة دايكه بوتسل، الأحد والإثنين، زيارتها الرابعة للأردن منذ اندلاع الحرب في غزة، وذلك بهدف إجراء مناقشات مع نظرائها الأردنيين حول كيفية زيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

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ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، زادت الحكومة الألمانية الدعم الإنساني للمدنيين في غزة بمقدار ثلاث أضعاف بأكثر من 180 مليون يورو، ليصل إجمالي الدعم إلى حوالي 255 مليون يورو حتى اليوم. بالإضافة إلى ذلك، كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت بتاريخ 25 آذار عن تقديم 45 مليون يورو للأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، حيث تبقى ألمانيا واحدة من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية.



وتدعم ألمانيا أيضًا الجهود الأردنية من أجل الناس في غزة حيثما كان ذلك ممكنًا، سواء أكان ذلك من خلال الأدوية والمعدات الطبية الضرورية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو مستلزمات العمليات الجراحية للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة، أو من خلال إمداد سلاح الجو الملكي الأردني بالوقود اللازم للطائرات لتنفيذ الإنزالات الجوية فوق غزة. وتشارك القوات الجوية الألمانية منذ منتصف آذار بالجسر الجوي الدولي إلى غزة، حيث قامت بتنفيذ 24 إنزالًا جويًا لإجمالي أكثر من 150 طنًا من المواد الإغاثية.



وقد قالت السفيرة بوتسل بعد لقائها طاقم الطائرة الألماني المشارك في الإنزال الجوي فوق غزة يوم الأحد، أن "الأردن وألمانيا والشركاء الدوليون يقدمون من خلال الإنزالات الجوية مساهمة مهمّة من أجل إيصال المساعدة الضرورية للشعب الفلسطيني. في نفس الوقت، نحن نعلم أن إرسال المساعدات جوًا أو بحرًا غير كافٍ. إن ضمان وصول المزيد من المساعدات عن طريق البر هو أمر أساسي – فورًا وباستمرار."



وقد عملت ألمانيا والأردن في الأسابيع القليلة الماضية بشكل وثيق مع الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الممر الأردني الذي ينقل المساعدات إلى غزة برًّا.

ومن أجل هذه الغاية، ستقوم ألمانيا بتقديم 4 ملايين يورو إضافية من أجل شراء الشاحنات والوقود اللازمين لقوافل الإغاثة.



وقد شددت السفيرة بوتسل: "خلال اجتماعاتي، واصلتُ وأطراف الحوار الأردنيين العمل على حلول ملموسة وعملية من أجل تبسيط وتسريع عملية تفتيش ونقل المساعدات الإنسانية من الأردن مباشرة إلى غزة. وستستمر ألمانيا في دعم جهود الأردن بأي طريقة نستطيع."