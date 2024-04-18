الخميس 18 نيسان 2024
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الثقافة وجمعية "تجلى" توقعان مذكرة تعاون

مذكرة تفاهم
مذكرة تعاون

وقعت وزارة الثقافة وجمعية "تجلى للفنون والموسيقى"، اليوم الخميس، مذكرة تعاون لتنفيذ مشروع "انا صوتي" للموروث الموسيقي والغنائي الشعبي في مركز الحسن الثقافي التابع لمديرية ثقافة الكرك.

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ووقّع المذكرة وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومؤسِسة ورئيسة جمعية "تجلى للفنون والموسيقى" رسل الناصر.


ونوهت النجار خلال التوقيع الذي حضره أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس ماهر نفش ومديرة مديرية ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، بدور جمعية تجلى في المحافظة على الموروث الموسيقي الأردني، والعناية به ونقله للأجيال الناشئة، مشيدة بتطور الجمعية النوعي من خلال مشروعاتها وبرامجها لا سيما البرامج الوطنية.


من جهتها، عبرت الناصر عن سعادتها بتوقيع المذكرة مع الوزارة، معربة عن أملها بأن يتسع التعاون مع الوزارة في هذا المجال.


وتنص المذكرة على أن تقوم الجمعية ضمن مشروع "أنا صوتي" الذي تنفذه في عدد من محافظات المملكة، بتنفيذ ورشات موسيقية غنائية في الكرك من الموروث الموسيقي الشعبي الأردني للفئات العمرية (8-14) وبناء قدراتهم عن طريق تدريبهم على استخدام الموسيقى بتنمية قدرات الأطفال.


كما تنص على جمع الموروث الموسيقي المحلي، وإعادة صياغته بشكل يتناسب مع الأطفال وإنتاجه، وتصميم عدد من العروض الأدائية والموسيقية للأطفال

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