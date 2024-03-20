الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية الى غزة

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جانب من المساعدات الغذائية إلى غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الأربعاء، 6 إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية استهدفت عدد من المواقع شمال قطاع غزة.

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ونفذت عملية الإنزال طائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى طائرتين تابعتين للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.


وجاءت مشاركة سنغافورة للمرة الأولى في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لحشد دعم المزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.


­وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

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