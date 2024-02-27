الملكية تُدشن رحلات إلى وجهتين جديدتين في بريطانيا

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نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي قال ان كل من لندن ستانستد ومانشيستر تُعد إضافة رئيسية إلى شبكة الملكية الأردنية، حيث تهدف الشركة إلى توفير خيارات سفر جديدة للمسافرين، وخدمة الجاليات الأردنية والعربية المقيمة هناك وتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال بالإضافة إلى تنشيط حركة السياحة إلى الأردن من وجهات أوروبية.وأشار المجالي ان قرار تسيير رحلات الى هاتين المحطتين يأتي في إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين الأردن والمملكة المتحدة وتسهيلا على المواطنين الأردنيين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة، وتشجيع السياحة والاستثمار، سيما مع البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية إلى بريطانيا.وأكد ان الملكية الأردنية باعتبارها الناقل الوطني للأردن، فإن شبكتها الجوية تدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية وربط عمان بمحطات رئيسية من خلال توفير خيارات سفر عديدة أمام الركاب وبناء شبكة طيران إقليمية متينة وزيادة وتيرة الرحلات الى مدن حيوية، فضلاً عن خطتها لتوسيع شبكة الوجهات لتصل إلى 60 محطة ورفع حجم أسطول الطائرات الى أكثر من 40 طائرة خلال الأعوام المقبلة لمواكبة النمو والتطور في عالم صناعة النقل الجوي وتلبية حركة السفر المتنامية.