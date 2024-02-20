الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي وبوغالي: مواقفنا متطابقة دفاعاً عن الحق الفلسطيني

الصفدي وبوغالي
الصفدي وبوغالي: مواقفنا متطابقة دفاعاً عن الحق الفلسطيني
أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في دار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي رئيس برلمان اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أكدا خلالها متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الأردن والجزائر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.اضافة اعلان

وشدد الصفدي وبو غالي على أن مواقف جلالة الملك الرافضة للعدوان على قطاع غزة والداعمة للحق الفلسطيني قد أسهمت في توضيح الحقائق أمام الرأي العام الدولي، مثلما أكدا على ثبات موقف كلا البلدين بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والدفع بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة، كما أكدا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة.

وأكد الصفدي وبوغالي أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وذلك بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء في المجلس الشعبي الوطني الجزائري.

وفي تصريحات صحفية عقب المباحثات ثمن الصفدي مواقف الجزائر الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيراً إلى أن الموقف الأردني والجزائري متطابق في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، مثلما أكد أهمية العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بما يعود بالنفع على صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

فيما قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري: إننا نثمن عالياً جهود جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان على أشقائنا الفلسطينيين ومجابهة سياسية التهجير والدفع نحو الوصول إلى حل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً أن بلاده لن تنسى مواقف الأردن الداعمة للكفاح الجزائري إثناء الثورة والنضال ضد المستعمر.

وشدد بوغالي على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والبناء على لقاءات فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وجلالة الملك عبد الله الثاني، حيث أمام كلا البلدين آفاق تعاون واسعة في مجالات تعزيز الاستثمار والتبادل التعليمي والزراعة والسياحة والصحة.

وحضر المباحثات أعضاء المجلس الشعبي الجزائري: مولود حبناسي نائب رئيس المجلس، والنائب عبد القادر عزيز، والنائب الطاهر بن علي، والنائب ساسي حريزي، والنائب عائشة بن تركي، والنائب الوردي براجي، ومستشار رئيس البرلمان عبد المالك قرين، ومحفوظي شاكر عبد الرزاق مدير العلاقات الدولية والتعاون البرلماني.

وعن جانب مجلس النواب حضرها: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مروة الصعوب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، وعضوي لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مجحم الصقور والنائب محمد الهلالات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
د. هايل عبيدات

غزة.. بين مرارة لقمة العيش وحرب التجويع

منذ20 ساعة
GGi0PZFXgAAXxHJ

الملك يؤكد للمستشار الألماني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار بغزة

17 شباط 2024
GGil0PLXkAAjKeQ

الملك: ضرورة إنهاء الحرب على غزة واستمرار دعم وكالة "الأونروا".

17 شباط 2024
GGiD0JlWoAA4RbC

الخصاونة يلتقي وزير التحول الرقمي الياباني

17 شباط 2024
اقرأ أيضا
3dd97641-eaec-4e8e-ba0f-b25968232651

معرض الغذاء الاردني الدولي يفتتح في الخامس من الشهر المقبل

منذ 34 دقيقة
جُنحة إطلاق عيارات نارية تأخذ 5 أشخاص للسَّجن سنة كاملة

الحبس لـ عصابة استولت على 400 ألف دينار من أموال "التركات" بوكالات مزورة

منذ 56 دقيقة
د. هايل عبيدات

غزة.. بين مرارة لقمة العيش وحرب التجويع

منذ20 ساعة
وفاة-والد-الأميرة-رجوة

كهرباء إربد تنعى والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين

منذ21 ساعة
News_3_1_0

الملك يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

منذ22 ساعة
سجن- تعبيرية

الحبس 6 أشهر لسائق "دليفري" تحرش بسيدة عندما أوصل لها وجبة طعام

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اعتياد الحرب أسوأ من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

مدرسة الحيوان

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات في 2023

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستدارة في التصريحات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ليحفظ كل صادق وطنه

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (1 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

رفح.. ومجزرة كبرى

زيدون الحديد |اليوم

في غزة حرب بين الحقد والحق

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ16 ساعة
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العالم وغزة

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy
 
 