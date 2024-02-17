السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جلالته يلتقي رؤساء وزراء العراق وهولندا وسلوفينيا ورئيس إقليم كردستان العراق

الملك: ضرورة إنهاء الحرب على غزة واستمرار دعم وكالة "الأونروا".

GGil0PLXkAAjKeQ
الملك خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي

الملك: أهمية التنسيق العربي لمواصلة دعم الأشقاء في غزة.
الملك: ضرورة ضمان إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء غزة.
الملك: ضرورة إنهاء الحرب على غزة واستمرار دعم وكالة "الأونروا".

اضافة اعلان

 
التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقدة في ألمانيا.
وتم التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع أنحائها لمنع تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.
وشدد جلالة الملك على أهمية التنسيق العربي لمواصلة دعم الأشقاء في غزة والدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار، والعمل على إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
كما جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن والعراق، إذ أكد جلالته أن أمن الأردن وأمن العراق واحد.
كما التقى جلالته، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إذ تم بحث العلاقات الأخوية الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.
وتناول اللقاء تداعيات استمرار الحرب على غزة، وأهمية العمل لمنع امتداد دائرة الصراع إلى المنطقة.
والتقى جلالة الملك رئيس وزراء هولندا مارك روته، ورئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، كلا على حدة، إذ تناول اللقاءان علاقات الأردن مع البلدين، بالإضافة إلى التطورات الخطيرة في غزة.
وجدد جلالته التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، واستمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من القيام بدورها الإغاثي الحيوي ضمن تكليفها الأممي.
وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع توسع الصراع، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يقود إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وحذر جلالته من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا.
وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في ألمانيا يوسف البطاينة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
GGiD0JlWoAA4RbC

الخصاونة يلتقي وزير التحول الرقمي الياباني

منذ4 ساعة
مؤسسة التدريب المهني

بدء التسجيل إلكترونيا في معاهد مؤسسة التدريب المهني غدا (رابط)

منذ5 ساعة
مخيم الزعتري في محافظة المفرق-(أرشيفية)

29.2 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية العام الماضي

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-16 at 1.36.46 PM (1)

مسيرة تضامنية تندد بالامعان باستمرار الابادة والتهجير لأهل غزة

16 شباط 2024
اقرأ أيضا
GGi0PZFXgAAXxHJ

الملك يؤكد للمستشار الألماني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار بغزة

منذ 24 دقيقة
GGisgikX0AA2GNc

الملك يجدد رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-17 at 4.08.51 PM (1)

الميثاق يشكل لجنة لاستقبال وفرز طلبات الترشح للانتخابات

منذ1 ساعة
GGiD0JlWoAA4RbC

الخصاونة يلتقي وزير التحول الرقمي الياباني

منذ4 ساعة
مؤسسة التدريب المهني

بدء التسجيل إلكترونيا في معاهد مؤسسة التدريب المهني غدا (رابط)

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-17 at 11.36.53 AM

مؤتمر ختامي حول "تمهيد سياسات ضد العنف"

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

مفاوضات التهدئة والهدنة في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات | منذ20 ساعة
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ20 ساعة
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات |14 شباط 2024
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |14 شباط 2024
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

جولة جلالة الملك الخارجية

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا
 
 