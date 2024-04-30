الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مازن حمارنة رئيسا لجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه

WhatsApp Image 2024-04-30 at 3.21.05 PM
مازن حمارنة
عقد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، صباح الثلاثاء، حيث تم بوجود واكتمال النصاب القانوني انتخاب الهيئة الإدارية، وكانت نتائج الانتخابات على النحو التالي:اضافة اعلان
مازن حمارنة رئيسا
باسل الديك (نائبا للرئيس)
 زهير جويحان (عضوا)
عبدالله الزبن (عضوا)
 سامي همشري (عضوا)
يوسف السرحان (عضوا)
محمد ابو سيدو (عضوا)
أكرم شاهين (عضوا)
 إياد ابو عوض (عضوا)
 د.زينب المومني (إحتياط)
 عايد الشخانبه (إحتياط)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
IMG_2936-min

الملك يحذر خلال استقباله بلينكن من خطورة أية عملية عسكرية في رفح

منذ 56 دقيقة
6630e94c7e7e1

الصفدي وبلينكن يبحثان منع أي هجوم إسرائيلي على رفح

منذ1 ساعة
1714478297896

مطالبة نيابية بشمول كُل الطلبة المستحقين للمنح والقروض

منذ2 ساعة
pic_103124_800

طرح عطاء لصيانة طريق معان-الشيدية بتمويل من الفوسفات

منذ3 ساعة
مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)

نحو مليون ونصف مشترك فعّال بالضمان الاجتماعي

منذ4 ساعة
الأردن والكويت

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بعيد العمال العالمي

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التصورات الأخطر في هذه الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

ثورة الجامعات.. هل تغير وجه أميركا؟

محمود خطاطبة |اليوم

حتى إذا ما سلك الخلافة انتثر

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أخبار اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دولة على حدود 67

سميح المعايطة |اليوم

أهذه أميركا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات | منذ21 ساعة
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات | منذ21 ساعة
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات |28 نيسان 2024
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غير مستقر

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة
 
 