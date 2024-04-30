مازن حمارنة رئيسا لجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه

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عقد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، صباح الثلاثاء، حيث تم بوجود واكتمال النصاب القانوني انتخاب الهيئة الإدارية، وكانت نتائج الانتخابات على النحو التالي:مازن حمارنة رئيساباسل الديك (نائبا للرئيس)زهير جويحان (عضوا)عبدالله الزبن (عضوا)سامي همشري (عضوا)يوسف السرحان (عضوا)محمد ابو سيدو (عضوا)أكرم شاهين (عضوا)إياد ابو عوض (عضوا)د.زينب المومني (إحتياط)عايد الشخانبه (إحتياط)