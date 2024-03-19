الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نحو ربع مليار دولار.. قيمة المساعدات المرسلة إلى غزة من الأردن منذ 7 أكتوبر

الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي
الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي

قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الثلاثاء، إنّ أكثر من 212 مليون دولار القيمة الإجمالية للمساعدات التي أرسلتها الهيئة إلى فلسطين قبل الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول.

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وأضاف الشبلي خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية" في مبنى وزارة الاتصال الحكومي، أنه نُفذ من الأردن 117 إنزالا جويا على قطاع غزة؛ منها 50 إنزالا أردنيا نفذتها القوات المسلحة الأردنية، و67 بالشراكة مع دول شقيقة وصديقة.


وأشار إلى أنه تم إرسال 508 شاحنات في إطار الجسر البري الإغاثي إلى غزة، 333 منها بالتعاون بين الهيئة والمنظمات الدولية، و175 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.


ولفت إلى أن 48 طائرة إغاثية أرسلت من خلال الهيئة الخيرية إلى مطار العريش، ثم إلى معبر رفح، ليصار لايصالها إلى قطاع غزة، حيث إنّه لدى الهيئة مشاريع وبرامج عدة؛ مشاريع طارئة وصحية وموسمية وتعليمية، ومشاريع التمكين والتنمية المستدامة.


وبين أنه يتم توزيع 2000 إلى 2500 وجبة وطرد غذائي يوميا على الأسر العفيفة في قطاع غزة بالتعاون مع جمعيات وهيئات تطوعية داخل القطاع، حيث يوجد قرابة 10 آلاف طن من المساعدات في مستودعات الهيئة بانتظار إرسالها إلى غزة.


وأكّد أن الأردن سبّاق في رسم الدبلوماسية الإنسانية المتمثلة في تقديم الدعم والمساعدات الخارجية التي شملت عدة دول فلسطين، والسودان، ولبنان، وسوريا، والباكستان وغيرها.


وبين الشبلي أن مجموع المستفيدين من الهيئة بالمتوسط يبلغ سنويًا ( 83.000 ) بقيمة إجمالية تتجاوز المليون دولار.

وأكّد أن الأردن مستمر في إدخال المساعدات إلى الأهل في غزة ضمن الوسائل المتاحة ورغم المعيقات والتحديات.

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