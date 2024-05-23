 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إندريك: لست قلقًا من مبابي ولهذا السبب رفضت الانتقال لبرشلونة!

QNA-RealMadrid Endrick-15-12-2022
مهاجم ريال مدريد الجديد إندريك

أكد إندريك مهاجم ريال مدريد الجديد، أنه لا يخشى تعاقد النادي الإسباني مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، متوقعًا أن يساهم ذلك في تطوير مستواه بشكل شخصي.

اضافة اعلان


إندريك وقع لريال في يناير 2023 من بالميراس البرازيلي، ومن المقرر انضمامه لفريقه الجديد بداية من الموسم القادم، وقبل خوض هذه التجربة، تحدث في مقابلة مطولة مع صحيفة "as" عن بعض الأشياء الخاصة برحلته المقبلة.


وقال إندريك عن زيارته إلى سانتياجو برنابيو مرتين بعد التوقيع لريال:"التعرف على أكبر نادٍ في العالم هو حلم لأي شخص يحب كرة القدم، ليس فقط للاعبين، وبالنسبة لي الأمر كان بمثابة تحقيق الحلم".

 

حديثه مع كارلو أنشيلوتي وفلورنتينو بيريز:"لقد كنت معهما في مدريد، قاما بتركي في حالة تامة من الهدوء والثقة عند وصولي، وقالا إنهما سيحرصان على متابعتي في بالميراس حتى يتم استقبالي في مدريد بصورة جيدة".


طموحه في الفوز بالكرة الذهبية:"أعلم أنها ليست الشيء الرئيسي، الأهم هو النادي، الجائزة هي نتيجة النجاح التي يحققه أي لاعب على مدار عدة سنوات من خلال الألقاب التي يعمل من أجلها".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
توني كروس

5 أساطير اعتزلوا بقميص ريال مدريد قبل توني كروس

22 أيار 2024
ضصض

اصابة اندريك مهاجم بالميراس يثير قلق ريال مدريد (فيديو)

16 أيار 2024
6971715421255

مودريتش يرحل عن الريال.. ومبابي يرتدي قميصه

11 أيار 2024
قث

مفاجأة كبيرة.. نجم ريال مدريد يقترب من مزاملة ميسي

04 أيار 2024
اقرأ أيضا
بطقا

ما قصة "البطاقة الوردية" التي ستظهر في كوبا أمريكا 2024؟

منذ3 ساعة
Jorge-Jesus

تصرف مفاجئ من جيسوس قبل مواجهة الطائي

منذ4 ساعة
leao-1

من أجل مونديال الأندية .. الهلال يستهدف خطف نجم ميلان من عمالقة أوروبا

منذ4 ساعة
1-1655263

طاقم حكام بحريني لمباراة سحاب والحسين اربد بنهائي دوري المحترفين

منذ5 ساعة
664df2c642360417262fc3ed

"ليكيب" تكشف كواليس لقاء بين ماكرون وبيرز في قصر الإليزيه

22 أيار 2024
توني كروس

5 أساطير اعتزلوا بقميص ريال مدريد قبل توني كروس

22 أيار 2024
افكار و مواقف

تنظيم الإجازة بدون راتب.. فوائد جمة

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

بوليفارد العبدلي من التعثر إلى النجاح

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الاستقلال".. إيمان بالدولة

سميح المعايطة |اليوم

عن الجامعات وانتخابات المجالس فيها

مالك العثامنة |اليوم

مشاهدات من وسط البلد وغيرها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات | منذ21 ساعة
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

يعشقون الأرض أكثر

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy
 