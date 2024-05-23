إندريك: لست قلقًا من مبابي ولهذا السبب رفضت الانتقال لبرشلونة!

أكد إندريك مهاجم ريال مدريد الجديد، أنه لا يخشى تعاقد النادي الإسباني مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، متوقعًا أن يساهم ذلك في تطوير مستواه بشكل شخصي.

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إندريك وقع لريال في يناير 2023 من بالميراس البرازيلي، ومن المقرر انضمامه لفريقه الجديد بداية من الموسم القادم، وقبل خوض هذه التجربة، تحدث في مقابلة مطولة مع صحيفة "as" عن بعض الأشياء الخاصة برحلته المقبلة.



وقال إندريك عن زيارته إلى سانتياجو برنابيو مرتين بعد التوقيع لريال:"التعرف على أكبر نادٍ في العالم هو حلم لأي شخص يحب كرة القدم، ليس فقط للاعبين، وبالنسبة لي الأمر كان بمثابة تحقيق الحلم".

حديثه مع كارلو أنشيلوتي وفلورنتينو بيريز:"لقد كنت معهما في مدريد، قاما بتركي في حالة تامة من الهدوء والثقة عند وصولي، وقالا إنهما سيحرصان على متابعتي في بالميراس حتى يتم استقبالي في مدريد بصورة جيدة".



طموحه في الفوز بالكرة الذهبية:"أعلم أنها ليست الشيء الرئيسي، الأهم هو النادي، الجائزة هي نتيجة النجاح التي يحققه أي لاعب على مدار عدة سنوات من خلال الألقاب التي يعمل من أجلها".