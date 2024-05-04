السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مفاجأة كبيرة.. نجم ريال مدريد يقترب من مزاملة ميسي

قث
ريال مدريد

أصبح مدافع ريال مدريد ناتشو قريبا من التوقيع لنادي إنتر ميامي الأمريكي، ليلتحق بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك بعد قرار عدم تمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الملكي في 30 يونيو المقبل.

اضافة اعلان


وبنهاية الموسم الحالي، الذي يتجه فيه ناتشو إلى التتويج مع الريال بلقب الدوري الإسباني، فضلا عن المراهنة على لقب دوري أبطال أوروبا بخوض إياب نصف نهائي المسابقة أمام بايرن ميونخ الأربعاء المقبل، يكون الدولي الإسباني قد أنهى مسيرة طويلة مع الفريق الملكي بعد اتفاق بين الطرفين على عدم تجديد العقد.


ووفقا لتقارير إخبارية فإن إدارة إنتر ميامي، متصدر الدوري الامريكي حتى الآن، أبدت اهتماما كبيرا بالتوقيع لناتشو (34 عاما) فيما لم يمانع اللاعب الإسباني الانتقال لخوض أول تجربة خارج "سان تياغو بيرنابيو".

 

وكانت تقارير إخبارية سابقة ربطت مصير ناتشو بالدوري السعودي في ظل هجرة الكثير من النجوم نحو السعودية، لكن اللاعب قرر فيما يبدو خوض تجربة في الدوري الأمريكي ومزاملة ليونيل ميسي.


وانتمى ناتشو، المولود في العام 1990، إلى الفريق الأول لريال مدريد في 2011، وأصبح حامل شارة القيادة خلال الموسم الحالي، قبل أن يعلم وكلاؤه إدارة النادي بعدم رغبته في تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.


وأحرز ناتشو مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات، والدوري الإسباني 4 مرات، ومونديال الأندية 5 مرات، والسوبر الأوروبي 4 مرات.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صصصص

اعتراف رسمي بأخطاء تحكيمية في مباريات ريال مدريد وبرشلونة

29 نيسان 2024
4d9b48475e

بشكل نهائي.. حسم مصير أردا غولر مع ريال مدريد

27 نيسان 2024
mario-gila-lazio-2022-2023-1662123568-91565

ريال مدريد يفّكر جديًّا في استعادة مدافعه من لاتسيو

22 نيسان 2024
f_img.kooora.comistoreimageskoooracorr_449_koo_449547

عمر سريوة يكشف سبب قوة "شباب العقبة"

21 نيسان 2024
اقرأ أيضا
لاعب مانشستر سيتي فيل فودين -(من المصدر)

فودين لاعب الموسم برأي الكتاب.. وكلوب يعلق على مشكلته مع صلاح

منذ16 ساعة
663481a542360472856c56bf

جائزة جديدة لميسي مع إنتر ميامي

03 أيار 2024
مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو -(من المصدر)

باير ليفركوزن يسعى للانتقام أمام روما في نصف نهائي مرتقب

01 أيار 2024
لاعب باريس سان جيرمان فيتينيا -(من المصدر)

باريس سان جيرمان يتطلع لاجتياز عقبة دورتموند في نصف النهائي

30 نيسان 2024
مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج -(من المصدر)

شنايدر يحدد نقطة انهيار تين هاج.. وأسطورة هولندا يدعم مدرب ليفربول القادم

30 نيسان 2024
الدوري

الأسبوع الثامن عشر من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق غدا

30 نيسان 2024
افكار و مواقف

آخر تطورات الهدنة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات | منذ17 ساعة
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات | منذ17 ساعة
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !
 
 