السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البليهي يكشف عن طريقته في استفزاز ميسي ورونالدو

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مدافع نادي ​الهلال​ السعودي ​علي البليهي​ خلال لحظات استفزازه مع ميسي ورونالدو

كشف علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، عن تفاصيل المواجهات المثيرة مع النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين دخل في مشادات معهما في مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022، وكذلك في عدة مناسبات مع رونالدو بعد انضمامه إلى نادي النصر.

في حديثه عن تجربته معما، قال البليهي خلال برنامج "رامز جاب من الآخر" على شبكة "إم بي سي": "أتعامل بحكمة مع رونالدو وميسي خلال المباريات، حيث أقول لرونالدو إن ميسي هو الأفضل والعكس صحيح أثناء اللعب ضده".

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وأضاف: "بالنسبة لأفضل مهاجم في الدوري السعودي، أعتقد أن عبد الرزاق حمد الله من الاتحاد هو الأفضل، وهو أفضل من كريم بنزيما لاعب الاتحاد وأندرسون تاليسكا لاعب النصر".

ويُذكر أن البليهي كان قد دخل في شجار مع عبد الرزاق حمد الله خلال مباراة الهلال والاتحاد، وتسبب في طرده بعد تدخل عنيف من الخلف على حمد الله.

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