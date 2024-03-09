بسبب ميسي ونيمار.. ريال مدريد يتلقى تحذيرا من ضم مبابي!

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وقال أسباس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "هل سيكون مبابي أول لاعب تتعاقد معه إذا كان لديك ميزانية غير محدودة كمدير رياضي؟.. من المحتمل لأنه سيكون الأرخص حيث ينتهي عقده قريبًا".وسُئل أسباس.. في حال تأكيد وصول مبابي، هل ترى أن ريال مدريد سيهيمن على الدوري في المواسم المقبلة؟، وأجاب: "سيكون قدومه جيدًا لليجا لأن كلما جاءت عناصر أفضل، سيتم توليد المزيد من التأثير والإيرادات الاقتصادية".وتابع: "بعد ذلك، سيكون علينا أن نوزع الكعكة بشكل أفضل قليلاً، حتى تتمكن الفرق الأخرى من الاقتراب قليلاً من ريال مدريد".وأضاف: "على الورق من السهل جدًا أن نقول إن ريال مدريد سيهيمن على الألقاب بوجود مبابي، لكن يجب تجسيد ذلك على أرض الملعب".وأتم: "كان من المتوقع أن يصبح باريس سان جيرمان رهيبًا بوجوده مع ميسي ونيمار.. لكنه لم يفز بدوري أبطال أوروبا في أي عام".