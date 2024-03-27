تعيين حكام الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين

وسمت دائرة الحكام، الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الـ 15 على النحو التالي:
مباراة مغير السرحان وشباب العقبة
الحكم: محمود صبيح، الحكام المساعدون حمزة سعادة، حمزة أبو عبيد، وعمر المعاني رابعا.
مباراة السلط وسحاب:
الحكم: أدهم المخادمة، الحكام المساعدون عمرو عجاج، محمد محرم، وعبدالرحمن شتيوي رابعا.
مباراة الحسين ومعان:
الحكم: مروان اسماعيل، الحكام المساعدون محمود ظاهر، أحمد الحتو، ومحمد عرفة رابعا.
مباراة شباب الأردن والرمثا:
الحكم: محمود سوالمة، الحكام المساعدون قيس خميس، صابرين العبادي، ومراد زواهرة رابعا.
مباراة الفيصلي والوحدات:
الحكم: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدون أحمد مؤنس، محمد الخلف، ومحمد مفيد رابعا، وحمزة سعادة حكم إضافي.
مباراة الجليل والأهلي:
الحكم: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدون أيمن عبيدات، أحمد سمارة، وموسى اللحام رابعا.