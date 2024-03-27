تعيين حكام الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين

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عينت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، حكام الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين التي تنطلق يوم غد الخميس.وسمت دائرة الحكام، الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الـ 15 على النحو التالي:مباراة مغير السرحان وشباب العقبةالحكم: محمود صبيح، الحكام المساعدون حمزة سعادة، حمزة أبو عبيد، وعمر المعاني رابعا.مباراة السلط وسحاب:الحكم: أدهم المخادمة، الحكام المساعدون عمرو عجاج، محمد محرم، وعبدالرحمن شتيوي رابعا.مباراة الحسين ومعان:الحكم: مروان اسماعيل، الحكام المساعدون محمود ظاهر، أحمد الحتو، ومحمد عرفة رابعا.مباراة شباب الأردن والرمثا:الحكم: محمود سوالمة، الحكام المساعدون قيس خميس، صابرين العبادي، ومراد زواهرة رابعا.مباراة الفيصلي والوحدات:الحكم: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدون أحمد مؤنس، محمد الخلف، ومحمد مفيد رابعا، وحمزة سعادة حكم إضافي.مباراة الجليل والأهلي:الحكم: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدون أيمن عبيدات، أحمد سمارة، وموسى اللحام رابعا.