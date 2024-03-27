الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعيين حكام الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين

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تعيين حكام الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين
عينت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، حكام الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين التي تنطلق يوم غد الخميس.
وسمت دائرة الحكام، الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الـ 15 على النحو التالي:اضافة اعلان
مباراة مغير السرحان وشباب العقبة
الحكم: محمود صبيح، الحكام المساعدون حمزة سعادة، حمزة أبو عبيد، وعمر المعاني رابعا.
مباراة السلط وسحاب:
الحكم: أدهم المخادمة، الحكام المساعدون عمرو عجاج، محمد محرم، وعبدالرحمن شتيوي رابعا.
مباراة الحسين ومعان:
الحكم: مروان اسماعيل، الحكام المساعدون محمود ظاهر، أحمد الحتو، ومحمد عرفة رابعا.
مباراة شباب الأردن والرمثا:
الحكم: محمود سوالمة، الحكام المساعدون قيس خميس، صابرين العبادي، ومراد زواهرة رابعا.
مباراة الفيصلي والوحدات:
الحكم: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدون أحمد مؤنس، محمد الخلف، ومحمد مفيد رابعا، وحمزة سعادة حكم إضافي.
مباراة الجليل والأهلي:
الحكم: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدون أيمن عبيدات، أحمد سمارة، وموسى اللحام رابعا.
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