ما هي حقيقة حلول الهلال بدلا من الاتحاد بكاس العالم للاندية؟

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وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي ضجّةً كبيرة، حول هذا الموضوع، تخوّفاً من خروج مبكر وكارثي للإتحاد في البطولة، وكيف سينعكس الأمر على النظرة الأوروبية للدوري السعودي، على أنّه دوري ضعيف، ممّا سيخفّض الإنجذاب نحوه.هذا وتطالب الجماهير السعوديّة بشكلٍ عام، والإتحاد بالخاص، بأن يحل الهلال السعودي بدلاً من الإتّحاد بحكم الخبرة وكذلك مستوى الفريق الأفضل حالياً في دوري روشن.ولكن الصّحف السعوديّة، أكّدت أنّ الأمر مستحيل، ونفت إمكانية حدوث هكذا أمر، بمعزل عمّا سيترتب عن ذلك من ضرر لسمعة الإتّحاد، فإنّ القوانين والأنظمة للإتحاد الدولي لكرة القدم، واضحة وصريحة ولا تسمح بهكذا أمر.