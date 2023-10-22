الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صلاح يقود ليفربول للفوز على إيفرتون ويرفض الاحتفال

252385
محمد صلاح
سجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على ضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، بعدما لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين إثر طرد آشلي يونغ.اضافة اعلان

وافتتح صلاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 75، حصل عليها ليفربول بعدما لمس مايكل كين الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ثم ضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وجاء هدفا صلاح بعد 3 أيام من طلبه "تقديم المساعدة الإنسانية فورا" لسكان غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، علما أنه لم يحتفل بهدفيه.

وارتقى ليفربول إلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز 16.

ولعب إيفرتون، الذي حقق فوزا واحدا في آخر 29 مباراة أمام ليفربول، بعشرة لاعبين بعد طرد يونغ في الدقيقة 37، إثر تدخل قوي ضد لويس دياز حصل بسببه على بطاقة صفراء ثانية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تالات

أرسنال يتعادل مع تشلسي.. ويحافظ على سجل "بلا هزيمة"

منذ1 ساعة
اللاعب المصري العالمي محمد صلاح

بعد ما خسر أكثر من مليون متابع بسبب "صمته".. محمد صلاح يتبرع لأهل غزة

16 تشرين الأول 2023
نجم ليفربول المصري محمد صلاح

مدير الدوري السعودي: صلاح مرحب به في اي وقت دون اي ضغوطات

11 تشرين الأول 2023
2023926205432644WM

رئيس نابولي: نشكر الله أننا لم نتعاقد مع انريكي

10 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
من

مانشستر سيتي يستعيد صدارة البريميرليغ بفوزه على برايتون

منذ1 ساعة
تالات

أرسنال يتعادل مع تشلسي.. ويحافظ على سجل "بلا هزيمة"

منذ1 ساعة
Ca

أعلام فلسطينية في ملعب أوساسونا بعد تصريح مهاجم إسرائيلي

21 تشرين الأول 2023
339154

كيف يمكن حل أزمة راتب نيمار مع الهلال السعودي.. محام دولي يكشف التفاصيل

21 تشرين الأول 2023
7 (6)

دراسة تثبت امتلاك حراس المرمى قدرات عقلية خارقة

19 تشرين الأول 2023
حارس مرمى آرسنال دافيد رايا -(من المصدر)

أسرار خفية وراء فشل بيع يونايتد.. ورايا يكشف عن نواياه في آرسنال

18 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم

المعايير المزدوجة: قصف المستشفيات والمناطق السكنية وجرائم الإبادة

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ20 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 