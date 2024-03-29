الجمعة 29 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدرب الجزائر للشباب يكشف سبب صفعه للاعبيه

ياسين مانع
ياسين مانع

كشف مدرب منتخب الجزائر للشباب ياسين مانع عن سبب صفع لاعبيه خلال مواجهة تونس في البطولة الودية للشباب.

وقال مانع في تصريحات عبر موقع الاتحاد الجزائري: "أعتذر لأولياء أمور اللاعبين والجمهور الجزائري على ما حدث، وأعترف بارتكابي خطأ. وللحكم على الحادث كان لابد أن تكونوا في الملعب".

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وأضاف "كانت الأمور على وشك أن تخرج عن السيطرة، والإطار الرياضي، وتصرفي كان من باب منع حدوث أي شيء خارج النطاق الرياضي".


وأكمل "لكل من أراد الصيد في المياه العكرة، أقول له يجب عليه أن يتواجد معنا ليكتشف الأجواء العائلية داخل المنتخب".


وأتم "لاعبو المنتخب مثل أبنائي، ولا أقبل أن يعتدوا على منافسيهم أو يقولوا كلاما فاحشا، وأعتذر مجددا على ذلك التصرف".

 

وكان مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم لفئة أقل من عشرين سنة ياسين مانع، أثار جدلا واسعا في الجزائر بعدما قام بصفع لاعبين خلال المباراة الودية أمام الجميع.


وجمعت المباراة الجزائر وتونس، حيث انتهت بخسارة الجزائر بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة في الدورة الودية للفرق تحت سن العشرين، والتي تقام على الأراضي الجزائرية.


وتم رصد المدرب ياسين مانع وهو يصفع لاعبين على الوجه أمام أنظار الجميع بالملعب وأمام عدسات الكاميرات، حيث تدخل مانع لفض نزاع وقع بين الفريقين بعد توقفت المباراة بضع دقائق، بعد مشاحنات بين لاعبي الفريقين. وكالات

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