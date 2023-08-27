الأحد 27 آب 2023
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من أصول تونيسية.. من هو الحارس الشخصي ليونيل ميسي؟

ليونيل ميسي برفقة حارس الشخصي
ليونيل ميسي برفقة حارس الشخصي
انتشر على منصة X، فيديو للحارس الشخصي للاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إذ أثار هذا المقطع جدلاً كبيرًا بين الجماهير، وأصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

كشف تقرير نشر في صحيفة The Sun البريطانية، أن لاعب كرة القدم السابق، ديفيد بيكهام، استأجر جندي بحرية سابق متخصص في فنون القتال، لحماية ميسي في إنتر ميامي. 

بعد تعاقد لونيل ميسي، ووصوله لنادي إنتر ميامي، تم تعين هذا الحارس الشخصي، لحمايته ومرافقته خاصة وقت المباريات وعند الوصول للنادي، والتواجد في الملعب معه، تجنبًا لحدوث مشكلات من قبل الجماهير.

وصل ميسي إلى الولايات المتحدة وسط ضجة كبيرة، وبذل إنتر ميامي جهودًا كبيرة لضمان سلامته.

 ياسين تشويكو، من أصول تونيسية، وجندي سابق في البحرية الأمريكية، تم تدريبه على فنون الدفاع عن النفس، كما أنه يتقن ممارسة رياضة الملاكمة والتايكوندو.

من أكثر اللقطات التي لاحظها محبو ليونيل، لحظة ذهاب ميسي للاحتفال مع زملائه خارج الملعب بعد أن سجل ليوناردو كامبانا الهدف، مما جعل الحارس الشخصي يركض بشكل سريع للغاية، لمراقبته حتى لا يتعرض للخطر. -وكالات

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