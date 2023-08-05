السبت 05 آب 2023
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طلب من ميسي التوقيع على قميصه.. فتلقى "عقابا فوريا"

ميسي يوقع على قميصه
ميسي يوقع على قميصه
تلقى أحد عمال النظافة في ملعب إنتر ميامي الأميركي "عقابا فوريا" بعدما طلب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع على قميصه.

ماذا حدث؟اضافة اعلان

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الشاب كريستيان سالامانكا يعيش في ميامي منذ عام ونصف فقط، ويعمل مع شركة مسؤولة عن التنظيف في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية.

أتيحت الفرصة لكريستيان للعمل في ملعب إنتر ميامي لأول مرة في حياته، لكنها ستكون الأخيرة بعد ما حدث له!
جاء ذلك بعما ترك مكانه واتجه فورا إلى حافلة النادي فور وصولها إلى مرأب الملعب، ورفع قميص الأرجنتين وطلب من "ليو" التوقيع عليه.

وافق ميسي على التوقيع، لكن رجال الأمن اتجهوا فورا نحو كريستيان وأبعدوه عن المكان. وفي وقت لاحق، تلقى قرار فصله بشكل نهائي عن العمل.

قال الشاب كريستيان في حوار مع صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية:
أنا أعمل في تنظيف المراحيض المتواجدة في منطقة مرأب الحافلات.
لحسن الحظ كنت متواجدا عند وصول الحافلة وخروج اللاعبين، وآخرهم كان ليونيل ميسي.
فصرخت حتى ينتبه لي، بالقول "مرحبا، بطل العالم"، وذلك ما حدث حيث استدار وجاء للتوقيع على قميصي.
الأمن جاء فورا وبعدها طردوني من عملي، لكن الأمر كان يستحق.
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