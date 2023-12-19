الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مونديال الأندية سيتحول لبطولتين كبرى وصغرى.. هذه التفاصيل

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مونديال الأندية سيتحول لبطولتين كبرى وصغرى

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بطولة كأس العالم للأندية الجارية حاليا في السعودية، هي الأخيرة بشكلها الحالي، حيث سيتم تطوير البطولة إلى بطولتين منفصلتين، إحداهما كبرى وأخرى صغرى.

البطولة الكبرى

البطولة الكبرى ستشبه بطولة كأس العالم للمنتخبات، وستضم 32 ناديا من كل القارات، وفقا لإنجازاتهم القارية، وتصنيفهم القاري.
البطولة ستنطلق صيف 2025، وستصبح بطولة صيفية تقام كل عامين أو كل 4 أعوام، حيث لم يكشف عن ذلك بعد.

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نظام البطولة

نظام البطولة سيكون مطابقا لنظام مونديال 2022 في قطر، حيث يشمل 8 مجموعات، بعدها تأتي الأدوار الإقصائية ثم النهائي.


موعد البطولة والبلد المضيف

البطولة ستنطلق 15 يونيو 2025، حتى 13 يوليو من نفس العام، وستستضيفها الولايات المتحدة، تحضيرا لاستضافتها لمونديال المنتخبات في 2026.


اسم البطولة

البطولة سيطلق عليها اسم "مونديال الأندية".


الأندية العربية المشاركة

بالنسبة للأندية العربية التي ضمنت مشاركتها في "مونديال الأندية"، فهي الهلال السعودي، والأهلي المصري، والوداد المغربي.


الأندية الأوروبية المشاركة

وضمنت 8 أندية أوروبية المشاركة، بينها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلانو الإيطالي.


البطولة الصغرى

كما أقر الفيفا انطلاق بطولة سنوية، تضم أندية العالم، تقام في ديسمبر من كل عام، تشبه بشكل عام بطولة كأس العالم للأندية الحالية.


البطولة الجديدة سيطلق عليها اسم "بطولة إنتركونتينينتال".
البطولة ستشمل "مسارين"، الأول لأبطال آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، والمسار الثاني لأبطال أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية.


الفائزون في المسارين سيلتقيان في مباراة حاسمة، يواجه فيها الفائز بطل دوري أبطال أوروبا، على أرض محايدة.


البطولة ستقتصر على بطل دوري أبطال أوروبا، الذي سيخوض مباراة نهائية مباشرة، مع بطل من قارة أخرى.
النسخة الأولى ستنطلق في ديسمبر 2024.

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