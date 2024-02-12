الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

“هذا هو الفارق بين ميسي ورونالدو” .. نجم ريال مدريد يحسم الجدل!

1230031325
كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي

أوضح داني كارباخال، لاعب ريال مدريد الفارق بين كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، ومن منهما يستحق لقب الأفضل.

اضافة اعلان


وقال كارباخال في تصريحات عبر " albiceleste talk" في منصة إكس: "رونالدو وميسي بالنسبة لي في نفس المستوى، لا أفضل أحدهما على الآخر، إنهما وحوش بمعنى الكلمة، ولم أتمكن من اختيار الأفضل منهما، هما مختلفان تمامًا".


وأضاف: "ميسي قادر على استلام الكرة وصناعة الهجمات، ومشاركة اللعب وخلق المزيد من لعب كرة القدم، أما رونالدو فهو وحش في تسجيل الأهداف وإنهاء الهجمات لو كانا يلعبان معًا كان سيشكلان قنبلة وكان من المثير رؤية ذلك ".

 

وسبق أن تواجه الثنائي مرات عديدة، عندما كانا في صفوف ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن يرحل رونالدو إلى يوفنتوس، بينما انتهت رحلة ميسي في إسبانيا، وذهب إلى فرنسا من بوابة باريس سان جيرمان.


جدير بالذكر أن الثنائي ميسي ورونالدو، كانا على موعد مع مباراة ودية مطلع شهر فبراير الحالي، في كأس موسم الرياض، ولكن تغيب عنها الثنائي بسبب الإصابة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
19_2023-638359447619261407-926

مارسيلو جاياردو يختار أجانب الاتحاد الـ5 في آسيا.. ما مصير بنزيما؟

منذ9 ساعة
1686771571000_2ddb792d-8b46-44a0-8026-30a708e87e55

متى وأين سيكون كأس آسيا 2027؟

11 شباط 2024
2081999_1707380409

مدرب انتر ميامي يدافع عن ميسي ضد غضب جماهير هونغ كونغ

08 شباط 2024
249520

ما هو السبب الرئيسي وراء قرار كلوب بالرحيل عن ليفربول؟

06 شباط 2024
اقرأ أيضا
ثنائي ريال مدريد فينيسيوس ورودريجو -(من المصدر)

ريال مدريد يحذر مواجهة لايبزج.. ومانشستر سيتي في مهمة سهلة

منذ 58 دقيقة
منتخب ساحل العاج بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الافريقية أول من أمس -(من المصدر)

ساحل العاج.. أغرب رحلة للأبطال في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

منذ 59 دقيقة
19_2023-638359447619261407-926

مارسيلو جاياردو يختار أجانب الاتحاد الـ5 في آسيا.. ما مصير بنزيما؟

منذ9 ساعة
رعد

صاعقة رعدية تقتل لاعباً خلال مباراة لكرة القدم (فيديو)

منذ10 ساعة
ال

من أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس آسيا؟

11 شباط 2024
1686771571000_2ddb792d-8b46-44a0-8026-30a708e87e55

متى وأين سيكون كأس آسيا 2027؟

11 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات |11 شباط 2024
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 