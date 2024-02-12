الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مارسيلو جاياردو يختار أجانب الاتحاد الـ5 في آسيا.. ما مصير بنزيما؟

19_2023-638359447619261407-926
مارسيلو جاياردو

يستعد الاتحاد لمواجهة نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يوم الخميس القادم، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مدربه مارسيلو جاياردو استقر على الأجانب الـ5 الذين سيخوضون اللقاء.

اضافة اعلان


لوائح دوري أبطال آسيا تسمح لكل فريق بإشراك 6 أجانب بينهم واحد آسيوي في كل من مباريات البطولة، وهو ما يُجبر الأندية السعودية على استبعاد 3 أجانب مقيدين في القائمة المحلية.


السؤال الأهم لدى جماهير العميد يدور حول موقف كريم بنزيما من خوض اللقاء، وذلك بعد عودته للتدريبات الجماعية وانتهاء خلافه مع المدرب الأرجنتيني، وقد قدمت الرياضية الإجابة لهذا السؤال الجماهيري.

 

الصحيفة السعودية أكدت استبعاد المهاجم الفرنسي من حسابات جاياردو لرحلة أوزباكستان بشكل مبدئي، مشيرة إلى أن الموقف سيُحسم نهائيًا بعد مران الإثنين وقبل مغادرة جدة يوم الثلاثاء.


وأضافت أن جاياردو استقر مبدئيًا على اختيار الخماسي أحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله ورومارينيو وفابينيو ونجولو كانتي للمباراة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1686771571000_2ddb792d-8b46-44a0-8026-30a708e87e55

متى وأين سيكون كأس آسيا 2027؟

11 شباط 2024
2081999_1707380409

مدرب انتر ميامي يدافع عن ميسي ضد غضب جماهير هونغ كونغ

08 شباط 2024
tXJJjlYcQXiCj7ZjDA1tnW9alSMqmdtjUa582Dxc

التعمري يرد على شائعات انتقاله لأحد النوادي السعودية

07 شباط 2024
249520

ما هو السبب الرئيسي وراء قرار كلوب بالرحيل عن ليفربول؟

06 شباط 2024
اقرأ أيضا
ثنائي ريال مدريد فينيسيوس ورودريجو -(من المصدر)

ريال مدريد يحذر مواجهة لايبزج.. ومانشستر سيتي في مهمة سهلة

منذ 58 دقيقة
منتخب ساحل العاج بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الافريقية أول من أمس -(من المصدر)

ساحل العاج.. أغرب رحلة للأبطال في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

منذ 59 دقيقة
1230031325

“هذا هو الفارق بين ميسي ورونالدو” .. نجم ريال مدريد يحسم الجدل!

منذ9 ساعة
رعد

صاعقة رعدية تقتل لاعباً خلال مباراة لكرة القدم (فيديو)

منذ10 ساعة
ال

من أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس آسيا؟

11 شباط 2024
1686771571000_2ddb792d-8b46-44a0-8026-30a708e87e55

متى وأين سيكون كأس آسيا 2027؟

11 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات |11 شباط 2024
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 