ما هو السبب الرئيسي وراء قرار كلوب بالرحيل عن ليفربول؟

فاجأ الالماني يورغن كلوب العالم باجمعه في شهر كانون الثاني الفائت عندما اعلن رحيله عن ناديه ليفربول الانكليزي نهاية الموسم الحالي.

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المدرب الذي وصل الى الانفيلد في 2015 كان قد وقع عقدا ليمدد اقامته مع النادي حتى 2026 الا انه قرر الرحيل في 2024.

صحيفة "ميترو" الانكليزية تحدثت في مقال خاص فيها عن ابرز الانجازات التي حققها المدرب الالماني في 9 مواسم مع الريدز ووضعت اصبعها على السبب الرئيسي المحتمل وراء قرار مدرب دورتموند الالماني السابق.



وقال كلوب لجماهير النادي في فيديو مصور: هذا انا وقد حققت كل الامور المميزة في مسيرتي لانني كنت انا على طبيعتي لكنني اليوم لست على ما يرام. تجديد عقدي كان بموافقتي 100% وكنت اظن انني خالد وساكمل المسيرة مع النادي حتى 2026 بنفس العزم والشغف ولكن الان فقدت كل هذا لذا قررت التوقف.



وتؤكد الصحيفة ان الضغط الذي مورس على كلوب بعد الموسم السيء الذي مر فيه ليفربول وابتعاده عن دوري الابطال ورحيل الثلاثي هندرسون وفابينيو وفيرمينو كانوا كافين لاضعاف شغف المدرب الا ان الالماني اظهر العجب وعاد للمنافسة في الداخل وهو يتصدر حاليا البريمييرليغ وكل ذلك متعب وشاق.



اما بالنسبة للريدز هذا الموسم فالفريق يقدم افضل المستويات رغم الخسارة امام ارسنال وهو يتصدر الدوري وموجود في نهائي الكاراباو وما زال ينافس في كأس الاتحاد اضافة الدوري الاوروبي.





كل ذلك تحدث به كلوب مع اللاعبين ورجا ان يترك النادي مع كأس او اكثر ولكنه اصر بانه لن يتدخل بتحديد اسم الذي سيخلفه مع النادي ولكنه اصر على تسليمه فريقا قويا وبطلا.



وعن خليفته قال كلوب: لا لن اساعد بذلك . اخر شيء قد يحتاجون اليه هو نصيحة رجل عجوز. هناك اشياء كثيرة في مسيرتي لم اعط رايي فيها ومنها يتعلق بلاعبين وبمدربين ويمكن ان لا تصدقني لكنني اخفيت الكثير وليس لدي اي مشكلة في ذلك.



وانهى كلوب حديثه بالتمني لنادي ليفربول الافضل في قادم المواعيد وانه سيبقى على اهب الاستعداد لانهاء مسيرته مع النادي بافضل الطرق وبالمنافسة على كل الالقاب التي ما زالت متاحة للنادي هذا الموسم.



