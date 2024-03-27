عليان يرحب بمشاركة الأندية في "التنشيطية".. الفحيص يدرس المشاركة بفريقي سيدات في "العربية"

خالد العميري

تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.



عليان يفتح باب المشاركة أمام الأندية

أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، أن الباب مفتوح أمام الأندية الراغبة في المشاركة بالبطولة التنشيطية للرجال، المزمع انطلاقها في النصف الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، وذلك بمشاركة 6 فرق إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة، والذي يتحضر لخوض غمار بطولة كأس آسيا التي تستضيفها المملكة في الفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقال عليان في معرض رده على استفسارات "الغد": "نرحب بوجود أي ناد في البطولة ونمد يد التعاون أمام كل من يفضل مصلحة اللعبة"، لافتا إلى أن الإعلان عن هوية الفرق، سواء أكانت أندية أم شركات سيتم مع نهاية الأسبوع المقبل، حيث تأتي هذه البطولة لتعويض اللاعبين عن تداعيات تجميد بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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الفحيص يدرس المشاركة عربيا بفريقين

كشف رئيس شباب الفحيص، أيمن سماوي، عن تطلعات النادي للمشاركة بفريقي سيدات، في البطولة العربية المقرر أن يستضيفها النادي في صالته بنهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، بانتظار التأكيد الرسمي من قبل "عمومية" الاتحاد العربي مع انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد واعتماد أجندة بطولات الموسم 2024.

وقال سماوي في حديثه لـ "الغد": "نمتلك عددا كبيرا من اللاعبات، في ظل حرصنا على انتهاج سياسة التفريخ واستقطاب اللاعبات المميزات، ومن الصعب أن يشارك هذا العدد من اللاعبات في فريق واحد، لذلك نفكر في المشاركة بفريقين، لكن إذا أبدى أي ناد محلي رغبته بالمشاركة، فإننا سنرحب بخطوته وإشراء لاعباتنا في الفريق الثاني معه وتحت مسماه، سعيا لإكسابهن الاحتكاك وخلق فرصة المنافسة أمامهن في الاستحقاق العربي".



"السلة" يتجه لحسم "ملف المدربين"

علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، بصدد حسم اختياراتها في تعيين الأجهزة الفنية لتولي مهمة تدريب منتخبات الفئات العمرية للفئات كافة وللجنسين. ووفقا للمصدر المطلع، فإن "ملف المدربين" سيحسم بشكل رسمي مع نهاية الأسبوع المقبل.



مطالبات بتنظيم دوري السيدات

أكد عدد من المدربين، أن مشاركة 50 لاعبة في 5 فرق ببطولة كرة السلة للسيدات والتي تنظمها أكاديمية "SD13"، يفتح باب التساؤلات حول أسباب عدم تنظيم بطولة الدوري المحلي للسيدات حتى الآن.

ويأمل المدربون في حديثهم لـ "الغد"، أن تقوم "اللجنة المؤقتة" بتطبيق فكرة البطولة التنشيطية للرجال على صعيد بطولة دوري السيدات، وتشكيل فرق منافسة تضم أندية وشركات، مع توزيع عادل للاعبات بين الفرق، إلى جانب فتح الباب أمام الفرق لاستقطاب محترفة أو محترفتين، وبما يضفي رونقا تنافسيا خاصا على البطولة وينعكس إيجابيا على المنتخب الوطني.

وحمل المدربون المسؤولية إلى الأندية المتقاعسة عن تأسيس فرق نسوية لها، وطالبوهم بتحمل مسؤولياتهم وترك مكاتبهم والتوجه إلى الشركات لتأمين رعاة ومصادر دخل جيدة تضمن لهم تحقيق استدامة مالية، بعيدا عن الوقوف في طابور الانتظار والاكتفاء في الحصول على الدعم البسيط المقدم من وزارة الشباب واتحاد اللعبة.



فريدي وعباس في بطولة الثلاثيات

يشارك صانع ألعاب المنتخب الوطني فريدي إبراهيم ولاعب الجناح أحمد الحموري واللاعب السابق زيد عباس، في بطولة ثلاثيات كرة السلة الرمضانية والتي تنظمها أكاديمية سام دغلس "SD13"، في الملعب الخاص بالأكاديمية بمجمع الملك الحسين للأعمال.

وتحظى البطولة بمشاركة العديد من الفرق التي تحمل اسم شركات، وتضم أيضا عددا من لاعبي المنتخبات الوطنية، أمثال: أدهم الدجاني وسعيد الخوالدة وعاكف الشياب وأحمد حسونة.



الأهلي يستقبل غزة هاشم

تنطلق اليوم منافسات إياب المرحلة الثانية من دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقي الأهلي وغزة هاشم عند الساعة 10 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتشهد الصالة نفسها مواجهة فريقي اتحاد عمان والمقاولين عند الساعة 10 من مساء يوم غد، على أن تحتضن صالة الحسن في مدينة إربد مواجهة فريقي شباب بشرى وبيت ايدس عند الساعة 9:30 من مساء يوم بعد غد.

إلى ذلك، تغلب فريق الإنجليزية على فريق كفريوبا بنتيجة (78-15)، في لقاء جمعهما بالصالة الرئيسية في مدينة الحسن للشباب "الجمنازيوم".



فوزي حكما لـ "ديربي بيروت"

من المقرر أن يكون الحكم الأردني محمد فوزي، قد أدار مباراة الحكمة والرياضي اللبنانيين، والتي جمعتهما بوقت متأخر من يوم أمس في ملعب مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل، ضمن المباراة الأولى من سلسلة الدور نصف النهائي لدوري سوبر غرب آسيا بكرة السلة، والذي يحسمه ويتأهل للنهائي الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة.

ويعكس اختيار فوزي، حجم الثقة التي يحظى بها الحكم الأردني لدى الاتحاد الآسيوي في إدارة المباريات الجماهيرية الكبرى، خاصة وأن "ديربي بيروت" يحظى بحدة تنافسية كبيرة ومتابعة واسعة في الوطن العربي، ويحتاج إلى حكم متمرس وصاحب كفاءة عالية لإدارته بنجاح.



بشرى والجليل يبلغان نهائي "ميلاد القائد"

وصل فريقا شباب بشرى والجليل إلى المباراة النهائية من بطولة ميلاد القائد لكرة السلة، والتي ينظمها نادي شباب بشرى بالتعاون مع "مؤقتة السلة"، بانتظار تحديد موعد إقامة المباراة الختامية في صالة "الجمنازيوم" بمدينة إربد.

وبلغ شباب بشرى الدور النهائي بفوزه على فريقي، جامعة العلوم والتكنولوجيا (67-63)، وجامعة الشرق الأوسط (92-42)، فيما فاز فريق الجليل على فريق جامعة الشرق الأوسط (81-41)، بعد انسحاب فريقي كفر راكب وجامعة جدارا.

ويأتي انسحاب كفر راكب من البطولة، بعد خوضه المباراة الأولى أمام جامعة الشرق الأوسط وفوزه (86-59)، حيث تفاجأ أعضاء الفريق بتغيير برمجة موعد مباراتهم مع الجليل قبل 24 ساعة فقط، لينسحب الفريق اعتراضا على هذه الخطوة، فيما انسحبت جامعة جدارا قبل انطلاقة البطولة.



دورة حكام مستجدين في "جدارا"

ينظم اتحاد كرة السلة بالتعاون مع جامعة جدارا، دورة للحكام المستجدين لطلبة الجامعة خلال الفترة من 23 إلى 26 نيسان (أبريل) المقبل.

وتتضمن الدورة عقد محاضرات في مواد القانون والتفسيرات والتطبيق العملي، على أن يعقد في نهاية الدورة اختبارا تحريريا وعمليا للمشاركين كافة، لاختيار المتفوقين منهم لرفد حكام جدد للمشاركة في تحكيم مباريات الفئات العمرية، سعيا إلى زيادة قاعدة التحكيم خلال السنوات المقبلة.





فريدي إبراهيم يحاول المرور بالكرة أمام رقابة من أدهم الدجاني - (من المصدر)