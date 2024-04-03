جراحة ناجحة للعموري.. الأهلي ينتظر تطورات غرامة "وصل"

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عمان- تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.خضع لاعب فريق اتحاد عمان، عمرو العموري، إلى عملية جراحية ناجحة لمعالجة كسور في عظمة "العضد" بين مفصلي الكوع والكتف، وذلك على هامش إصابته في المباراة الفاصلة على لقب بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة، والتي جمعت فريقه بنظيره الأرثوذكسي، الذي حافظ على لقبه وحسم السلسلة (3-2).ويحتاج العموري، الذي أجرى العملية الجراحية نهاية الأسبوع الماضي، إلى فترة استراحة لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يبدأ بعدها عملية التأهيل والخضوع لجلسات العلاج الطبيعي، تمهيدا لعودته إلى الملاعب. ويعد العموري من المواهب الصاعدة في دوري الفئات العمرية، ويشغل مركز لاعب الارتكاز مع فريقه اتحاد عمان.أجرى فريق النادي الأرثوذكسي لكرة السلة "تراي آوت" لتجربة العديد من اللاعبات الشابات من فرق فئاته العمرية والأندية المنافسة، بهدف الوقوف على مدى قدرتهن على تشكيل "نواة" فريق السيدات، الذي يعتزم "نسور عبدون" إعادة تشكيله مجددا، للمشاركة في المنافسات المقبلة.وتواصل اللاعبات تدريباتهن تحت قيادة المدرب يوسف الفقس بشكل مؤقت، لحين توزيع المناصب الإدارية وتعيين رئيس لجنة لنشاط كرة السلة، للوقوف على تطلعات المرحلة المقبلة.وانتخب ميشيل الصايغ رئيسا جديدا للنادي الأرثوذكسي، في المجلس الجديد الذي ضم إلى جانبه، أعضاء الهيئة الإدارية؛ شفيق بطشون وجاك قهوجي ود. لما الشعبان وريما كيال ود. رجائي نفاع ولورا فرح وم. أمين عميره وليث حداد وم. رائد قعوار وم. غريب نينو.وكان الأرثوذكسي، عمد إلى حل فريق السيدات بعد خسارته لقب الموسم 2022 أمام الفحيص (0-2)، تحت قيادة مدربه السابق اللبناني هاري سافايا.يشهد الملعب الخاص بأكاديمية سام دغلس "SD13" عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، مواجهة قوية تجمع بين فريقي "شاومي" و "ريفليكت"، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع "الميدالية البرونزية"، للنسخة الثانية من منافسات بطولة كرة السلة للسيدات.وتقام يوم غد المباراة النهائية على لقب البطولة في المكان والتوقيت ذاته، والتي تجمع بين فريقي "زين" و "كوفي بين"، علما بأن اللقاءين سيتم بثهما عبر المنصة الرقمية للأكاديمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بتعليق الزميلين محمد ملص ونهاد ماضي.من المقرر أن يكون الأكاديمي والمعلق الرياضي الأردني، سامر طه، قد تولى مهمة الوصف الصوتي على مباراة فريقي قطر والعربي، والتي أقيمت في وقت متأخر من أمس، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس قطر بكرة السلة، عبر تواجده في "كابينة التعليق" الخاصة بقنوات الكأس القطرية الرياضية.ويحظى طه بخبرات كبيرة في التعليق الرياضي على الكثير من الألعاب الفردية والجماعية، والتي كان آخرها التعليق على عدد من مباريات بطولة كأس قطر الدولية بكرة السلة، والتي احتضنتها "الدوحة" في شباط (فبراير) الماضي، ضمن إطار حملتها للترويج لكأس العالم، الذي تستضيفه العام 2027.يبحث فريقا شباب بشرى والجليل عن التتويج بلقب بطولة ميلاد القائد لكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة العاشرة من مساء اليوم في صالة الحسن الرياضية بمدينة إربد، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل مصطفى منصور.ويرعى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، المباراة النهائية للبطولة، التي تقام بتنظيم من نادي شباب بشرى وبالتعاون مع اتحاد السلة.وبلغ شباب بشرى الدور النهائي من بطولة "ميلاد القائد"، بفوزه على فريقي جامعة العلوم والتكنولوجيا (67-63) وجامعة الشرق الأوسط (92-42)، فيما فاز فريق الجليل على فريق جامعة الشرق الأوسط بنتيجة (81-41)، وذلك بعد انسحاب فريقي كفر راكب وجامعة جدارا من البطولة.علمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن العقوبة المالية المفروضة على فريق النادي الأهلي بكرة السلة والبالغة قيمتها 100 ألف دولار عقب انسحابه من دوري سوبر غرب آسيا "وصل" خلال الموسم الحالي وبعد إجراء مراسم سحب القرعة، ما تزال قائمة على "الليث الأبيض"، والذي يجهل أي تفاصيل عنها حتى اللحظة، وفقا لما أكده رئيس النادي عوني نغوي في معرض رده على استفسارات "الغد".ولم تثمر محاولات اتحاد السلة لاستثمار علاقته الإيجابية مع مسؤولي "فيبا"، بإلغاء العقوبة المفروضة على الأهلي، ما سيدفع الأهلي مجددا للبحث عن مخرج من الأزمة التي وضع نفسه فيها، مع استمرار معاناته من صعوبات مالية كبيرة.وتواجد الأهلي في النسخة الثانية من البطولة القارية، بصفته بطلا للنسخة الأخيرة من دوري CFI الممتاز لكرة السلة، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الثانية لمنطقة الغرب إلى جانب فرق الوحدة السوري والرياضي بيروت اللبناني وأرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني، قبل أن يحل الشرطة العراقي بديلا له مع انسحابه.تتواصل اليوم فعاليات إياب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، وذلك بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقي المقاولين وبيت ايدس عند الساعة 10 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.وتقام مباراتان يوم غد، حيث يستقبل الأرثوذكسي نظيره كفريوبا عند الساعة 9:30 مساء في صالة "إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون غرب العاصمة عمان، فيما يلتقي فريقا الإنجليزية ونجوم الإنجليزية عند الساعة 10 مساء في صالة الأمير حمزة.أعلن مركز جامعة جدارا للاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع بالتعاون مع اتحاد كرة السلة، عن عقد دورة تحكيم كرة سلة للطلاب والطالبات، وذلك في الفترة من 14 إلى 17 نيسان (أبريل) الحالي.ويحاضر المدرب المعتمد من اتحاد كرة السلة، ناصر أبو راشد، للطلاب والطالبات المشاركين بالدورة التحكيمية للحكام المستجدين، والتي تمتد لـ16 ساعة تدريب نظري وعملي، وذلك مقابل دفع اشتراك رمزي يبلغ 10 دنانير لكل مشارك، حيث تأتي هذه الدورة في إطار المساعي المشتركة لزيادة قاعدة الحكام.أعلنت سلسلة مباريات The Ring War، تأجيل فعاليات الجولة الثانية من السلسلة الاستعراضية، التي كان مقررا لها أن تقام اليوم، لأسباب لوجستية.وستقام المباراة بين فريقي Philippine Heroes وTRW Nashama في وقت يحدد لاحقا خلال الشهر الحالي.وجاء في اقتباس من البيان الصادر عن إدارة السلسلة: "تشكر إدارة سلسلة مباريات The Ring War الجمهور الكريم على ثقتهم، ونؤكد أن التأجيل اللوجستي جاء حرصا على أن تظهر الفعالية بأبهى صورة ممكنة وضمان رضا الحضور الكريم، نراكم في الملعب قريبا".