الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

4 مباريات مع استئناف إياب المرحلة الثانية من "سلة الناشئين" اليوم

جانب من إحدى المباريات السابقة بدوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة - (من المصدر)
جانب من إحدى المباريات السابقة بدوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة - (من المصدر)
عمان – تستأنف اليوم مباريات إياب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، بإقامة أربع مباريات في أوقات متفرقة. ويحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على فريق بيت إيدس عند الساعة 6 من مساء اليوم في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد. وتشهد صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مواجهات جرش والإنجليزية عند الساعة 5 مساء، المقاولين وغزة هاشم عند الساعة 6:30 مساء، الأهلي وشباب بشرى عند الساعة 8 مساء.اضافة اعلان
وتقام يوم بعد غد ثلاث مباريات، حيث ستكون صالة الحسن مسرحا لمواجهتي بيت إيدس وغزة هاشم عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة شباب بشرى واتحاد عمان عند الساعة 5:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصة الرقمية لـ"الغد سبورت" على "فيسبوك" بتعليق الزميل مصطفى منصور.
وتختتم مباريات المرحلة الثانية "إياب" بإقامة مباراتين يوم السبت المقبل في صالة الأمير حمزة، حيث يستقبل فريق نجوم الإنجليزية نظيره فريق جرش عند الساعة 5 مساء، تليها مواجهة الأهلي والمقاولين عند الساعة 6:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصة الرقمية لـ"الغد سبورت" بتعليق الزميل محمد ملص. 
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