4 مباريات مع استئناف إياب المرحلة الثانية من "سلة الناشئين" اليوم

وتقام يوم بعد غد ثلاث مباريات، حيث ستكون صالة الحسن مسرحا لمواجهتي بيت إيدس وغزة هاشم عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة شباب بشرى واتحاد عمان عند الساعة 5:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصة الرقمية لـ"الغد سبورت" على "فيسبوك" بتعليق الزميل مصطفى منصور.
وتختتم مباريات المرحلة الثانية "إياب" بإقامة مباراتين يوم السبت المقبل في صالة الأمير حمزة، حيث يستقبل فريق نجوم الإنجليزية نظيره فريق جرش عند الساعة 5 مساء، تليها مواجهة الأهلي والمقاولين عند الساعة 6:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصة الرقمية لـ"الغد سبورت" بتعليق الزميل محمد ملص.