شباب بشرى يظفر بلقب "ميلاد القائد".. بزيع ينتظر قرار المنشطات

خالد تيسير العميري

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عمان – تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.أحرز فريق شباب بشرى لقب بطولة ميلاد القائد لكرة السلة بفوزه على فريق الجليل بنتيجة (77-49)، في المشهد الختامي، الذي احتضنته صالة الحسن للشباب في مدينة إربد.ورعى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، المباراة النهائية بحضور النائبين رائد الشوحه ومحمد عبابنة، ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني ونائبه منير الغرايبة وعضو المجلس آيات جرادات ومدير شباب إربد يحيى المومني ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس ومدير مدينة الحسن الرياضية جمال الزعبي، وعدد من أقارب اللاعبين المشاركين.وأكد منظم البطولة ورئيس نادي شباب بشرى قيس عبابنة نجاح البطولة تنظيميا وفنيا، مؤكدا أن البطولة تحمل ذكرى عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا والتي تأتي احتفالا بعيد ميلاد جلالة الملك، فضلا عن كسر حالة الجمود ومنح المتابعين في الشمال فرصة متابعة مباريات كرة سلة في أجواء رمضانية بعد تجميد بطولة الدوري الممتاز.وكان شباب بشرى، بلغ الدور النهائي من بطولة "ميلاد القائد" بفوزه على فريقي جامعة العلوم والتكنولوجيا (67-63)، وجامعة الشرق الأوسط (92-42)، فيما فاز فريق الجليل على فريق جامعة الشرق الأوسط بنتيجة (81-41)، وذلك بعد انسحاب فريقي كفر راكب وجامعة جدارا من البطولة.ما يزال لاعب المنتخب الوطني الأول بكرة السلة، سامي بزيع، ينتظر نتيجة الطعن الذي قدمه إلى وكالة الاختبارات الدولية، والتي تم تفويضها من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي للتعامل بشكل مستقل مع مجالات برنامج مكافحة المنشطات في دورة الألعاب الآسيوية، بعد سقوطه في اختبار المنشطات آنذاك.وكانت نتيجة اختبار سامي بزيع إيجابية بالنسبة لتناوله مادة "ديهيدروكلوروميثيل-تستوستيرون"، والتي تأتي ضمن منشطات "ستيرويد" المحظورة دوليا، ووفقا لما ذكره تقرير سابق نشرته شبكة "اي اس بي ان"، فإن اللاعب يواجه خطر الإيقاف المحلي والإقليمي والدولي لمدة تتراوح بين العامين إلى أربعة أعوام، حال لم يتم قبول طعنه المقدم من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وITA والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.وعلمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن سامي بزيع مستاء من طول فترة الانتظار بعدما ساهمت بوضعه خارج قائمة التسويق للفرق المنافسة بمختلف الدوريات، خصوصا وأن تعليمات المجلس الآسيوي تمنع تدخل اتحاد اللعبة أو وكيل أعمال اللاعب، حيث يكون اللاعب المعني بالقضية هو المسؤول الأول والمباشر عن متابعة مستجدات "قضية المنشطات".ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن بزيع يتجه للعمل في بيع العقارات بالولايات المتحدة الأميركية والابتعاد عن منظومة كرة السلة بشكل عام، فيما كشفت مصادر لـ"الغد" أن القرار المتوقع بالعقوبة المحتملة سيكون محصورا بالمدة التي لم يلعب فيها بزيع بدءا من تاريخ القضية في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.ينتظر أن يخضع اللاعب السابق لفريق الجبيهة للرجال بكرة السلة، محمد العبداللات، إلى عملية جراحية اليوم، بهدف معالجة قطع في وتر العرقوب "وتر اكيلس".وتعرض اللاعب الشاب إلى الإصابة خلال مشاركته في بطولة "SD13" لثلاثيات كرة السلة، والتي تنظمها أكاديمية سام دغلس في الملعب الخاص بالأكاديمية بمجمع الحسين للأعمال.توج فريق "زين" بلقب النسخة الثانية من بطولة كرة السلة للسيدات، والتي تنظمها أكاديمية سام دغلس "SD13" بفوزه على فريق "كوفي بين" بنتيجة (74-72)، في المباراة النهائية التي أقيمت في الملعب الخاص بالأكاديمية بمجمع الحسين للأعمال. وأحرز فريق "شاومي" المركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه على فريق "ريفليكت" بنتيجة (57-51)، في البطولة التي أقيمت بأمسيات رمضانية وحضرها جمهور غفير.يلتقي اليوم فريقا المقاولين وشباب بشرى عند الساعة 10 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن إياب المرحلة الثانية من دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة.ويستقبل الأرثوذكسي عند الساعة 9:30 من مساء يوم غد نظيره فريق نجوم الإنجليزية في صالته "إميل وماري حداد"، ضمن الجولة ذاتها.