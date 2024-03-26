إرشيدات يحتفظ برئاسة النادي الملكي للشطرنج

مصطفى بالو

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عمان - احتفظ م. نواف إرشيدات برئاسة نادي الشطرنج الملكي، بعد أن جددت هيئة الأمناء الثقة به، وهو الذي يتولى رئاسة النادي الملكي العتيق ومنذ عدة سنوات.وحافظ إرشيدات على منصبه للدورة المقبلة 2024-2027 بالتزكية، في اختارت هيئة الأمناء أعضاء مجلس الإدارة أيضا بالطريقة ذاتها، في الاجتماع الانتخابي الذي عقد في قاعة المغفور له الحسين بن طلال أول أمس، بمشاركة 19 عضوا من أصل 26 في مجلس أمناء النادي، وبحضور ممثلي وزارة الشباب محمود الكيلاني وعادل الشوبكي.وزكت هيئة أمناء نادي الشطرنج الملكي الأعضاء م.أحمد الغزوي، د.نعيم الظاهر، أحمد شواورة، فيصل سرور، بشرى الشعيبي، وإبراهيم السلعوس بعد انسحاب مروان العابودي.وكان إرشيدات رحب بهيئة الأمناء في بداية الاجتماع الانتخابي، طارحا النقاط المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وتمت المصادقة على التقريرين الإداري والمالي، وجرى تعيين مدقق حسابات، في الوقت الذي أشار فيه مندوب وزارة الشباب إلى التعديل الذي جرى في نظام النادي، واعتماد هيئة أمناء النادي بدلا من المسمى السابق الهيئة العامة.وقال إرشيدات في تصريحات لـ"الغد": "جرت انتخابات النادي الملكي في أجواء مثالية، بعد تعديل النظام الداخلي واعتماد هيئة الأمناء، وجرت بسلاسة متناهية، وأشكر هيئة الأمناء على منحي ثقتها لرئاسة النادي للمرة الثانية، والنادي الملكي يعد إرثا شطرنجيا غاليا، ولدينا خطة طموحة ضمن رؤية بعيدة المدى للسنوات المقبلة، والتي سنطرحها من خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، بعد توزيع المناصب الإدارية بين الزملاء في مجلس الإدارة الجديد".وأضاف: "نعتز بالنادي الملكي الذي أرسى دعائمه راعي الحركة الشطرنجية الراحل سمو الأمير محمد بن طلال رحمه الله، وما زالت توجيهات الراحل، تشكل نبراس عمل النادي في مختلف الفئات العمرية، وهو النادي العريق الذي تأسس مطلع السبعينيات، وقدم خيرة الأبطال والبطلات إلى المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية، ولديه رصيد وافر من الألقاب المحلية".وتابع: " لعل من أبرز توجيهات الراحل سمو الأمير محمد بن طلال، الاهتمام بالناشئين وايلائهم كافة اشكال الدعم، ولدينا رصيد وافر من الخامات الذهبية على مستوى الجنسين، ونجوم من الأبطال والبطلات، منهم من تربى صغيرا تحت كنف النادي، وتم صقل موهبته وتطويرها، حتى قطفنا ثمار الاهتمام ورعاية الناشئين".وأردف إرشيدات: "يفتخر في النادي الملكي، أنه ساهم في تطوير موهبة البطل أحمد الخطيب، الذي فرض تميزه من عام إلى آخر، وحصل على لقب أستاذ دولي كبير، ليكون أول لاعب شطرنج أردني يحصل على هذا اللقب، وكذلك تميز زميلته بشرى الشعيبي، عضو مجلس إدارة النادي للدورة الحالي، والتي حصلت على ذهبية أولمبياد الشطرنج العالمي 2028، وسبقها المدرب واللاعب سامي السفاريني الذي تقلد فضية الأولمبياد في 2016، والذي تخرج من جنبات النادي الملكي، وما يزال في فريق الرجال لاعبا ومدربا".