الثلاثاء 26 آذار 2024
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"المصارعة" يعسكر في قيرغيزستان استعدادا لبطولة آسيا والتصفيات الأولمبية

من الحضور الأردني لمتابعة فعاليات البطولة الأفريقية للتأهيل الأولمبي في الإسكندرية - (من المصدر)
من الحضور الأردني لمتابعة فعاليات البطولة الأفريقية للتأهيل الأولمبي في الإسكندرية - (من المصدر)
عمان – حضر الحكمان الدولييان منير السلاق ورشدان ندى ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، فعاليات البطولة الأفريقية للمصارعة الحرة والرومانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي اختتمت مؤخرا في صالة برج العرب بالإسكندرية.اضافة اعلان
وشكلت البطولة فرصة مثالية للوفد الأردني، من أجل الوقوف على مستوى تطور منظومة المصارعة في العديد من الدول، والتي تم ضمها حديثا إلى سباق التأهيل الأولمبي، فضلا عن إكساب الحكم منير السلاق خبرات جديدة، خصوصا وأنه يتطلع لاعتماده حكما أولمبيا من خلال مشاركته في إدارة جولات التأهيل المقبلة عن قارة آسيا. 
في المقابل، يدخل لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية سلطان ضامن، بقيادة مدربه يحيى أبو طبيخ، معسكرا تدريبيا في قيرغيزستان مطلع الشهر المقبل، وذلك تأهبا لخوض منافسات بطولة آسيا للرجال، والتي تقام في جمهورية قيرغيزستان خلال الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل، وتتبعها المشاركة في بطولة آسيا التأهيلية إلى "أولمبياد باريس" بالمكان نفسه في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات، على أن تقام تصفيات بطولة العالم في مدينة إسطنبول التركية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.  
وسيشارك لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة آرزو شاميل (79 كغم) في بطولة آسيا، فيما لم يحسم مدربه رمزي المرافي بعد قرار مشاركته في وزن التأهيل الأولمبي (86 كغم).    
إلى ذلك، يدرس اتحاد المصارعة قرار مشاركة المنتخب الوطني للناشئات في بطولة آسيا للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 16 إلى 24 تموز (يوليو) المقبل، فضلا عن سعيه لتأمين معسكر تدريبي للناشئين والناشئات، للظهور بأفضل صورة ممكنة في الاستحقاقات العربية والقارية المقبلة. 
وفيما يتعلق ببطولة العرب للفئتين حرة وروماني تحت 17 و23 عاما، والتي تحتضنها المملكة بالفترة من 22 إلى 26 أيار (مايو) المقبل، أكدت دول، الجزائر والسعودية وتونس والعراق وفلسطين مشاركتها في البطولة حتى الآن، بانتظار تأكيد مصر والمغرب والبحرين واليمن المشاركة في البطولة.   ويحظى المصارعة باستضافات كبيرة خلال العام الحالي، تتمثل باستضافة بطولة آسيا تحت 17 و23 عاما في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، على أن ينظم بطولة العالم للفئة تحت 17 عاما في الفترة من 19 إلى 24 آب (أغسطس) المقبل.
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