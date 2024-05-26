 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رسميا.. إعلان قائمة النشامى لمواجهتي طاجيكستان والسعودية بالتصفيات المشتركة

قائمة النشامى لمواجهتي طاجيكستان والسعودية بالتصفيات المشتركة
قائمة النشامى لمواجهتي طاجيكستان والسعودية بالتصفيات المشتركة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة ضمت 26 لاعباً، لمواجهتي طاجيكستان والسعودية يومي 6 و11 حزيران/ يونيو المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وضمت القائمة التي نشرها الاتحاد الأردني لكرة القدم على موقعه الإلكتروني ليل السبت/ الأحد، 26 لاعبا؛ هم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبدالله نصيب، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، علي علوان، عبدالله العطار، يزن النعيمات.

ويبدأ المنتخب تدريباته مساء غد الأحد الموافق 26 أيار/ مايو، على ملاعب مدينة الحسين للشباب بحضور اللاعبين المحليين وبعض المحترفين بانتظار التحاق باقي اللاعبين في الأيام المقبلة.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، بدأ عبر المنصة الإلكترونية بطرح تذاكر مباراة منتخبي الأردن وطاجيكستان، والمقررة عند الثامنة والنصف مساء الخميس الموافق 6 حزيران/ يونيو المقبل، على ستاد عمان الدولي.

وحدد الاتحاد أسعار التذاكر كما يلي:

الدرجة الخاصة: 30 دينار

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الدرجة الأولى: 7 دنانير

 

الدرجة الثانية: 5 دنانير

 

الدرجة الثالثة: 3 دنانير
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وأصبحت التذاكر بفئاتها ودرجاتها كافة متاحة عبر المنصة الإلكترونية عبر موقع الاتحاد: 

ويأتي تقسيم تذاكر المباراة إلى درجات مختلفة وبمزايا متنوعة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لمتابعة المباراة من المدرجات.

يذكر أن المنتخب الوطني يستقر في المركز الثاني للمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، فيما تتصدر السعودية الترتيب بـ 10 نقاط، وطاجيكستان ثالثا بـ 5، ثم باكستان رابعا دون نقاط.

وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

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