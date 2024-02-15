الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كرة المضرب

نادال: ديوكوفيتش أفضل لاعب في التاريخ

اللاعبان الاسباني نادال والصربي ديوكوفيتش - (من المصدر)
اللاعبان الاسباني نادال والصربي ديوكوفيتش - (من المصدر)
الدوحة - أقر الإسباني رافائيل نادال بأن الصربي نوفاك ديوكوفيتش أفضل لاعب في تاريخ التنس، متقدما عليه وعلى السويسري روجر فيدرر، مؤكدا أن الأرقام تقول ذلك.اضافة اعلان
وقال الفائز بـ22 بطولة جراند سلام في مقابلة تلفزيونية: "أود أن أقول إن ديوكوفيتش أفضل لاعب في التاريخ، لديه جسد أفضل من جسدي وهذا مهم أيضا، الأرقام تقول نعم إنه الأفضل، وهو بالنسبة لي كذلك".
وأشاد الإسباني، الذي أجل عودته إلى الملاعب، والتي كانت مقررة في بطولة الدوحة وتم تأجيلها الآن، إلى المباراة الاستعراضية المرتقبة في لاس فيجاس مع كارلوس ألكاراز وبطولة الماسترز ذات الألف نقطة في إنديان ويلز في آذار (مارس) المقبل، باللاعب البلقاني، المصنف الأول عالميا في الوقت الحالي.
إضافة إلى ذلك، أشاد الإسباني الأسطوري بالتنافس مع السويسري روجر فيدرر، الذي لا يعتبره صديقا، لكنه رفيقا رائعا ما يزال يتمتع بعلاقة رائعة معه.
وأضاف: "لقد تشاطرنا معظم مسيرتنا المهنية، ساعدنا بعضنا البعض، لقد أخذنا الكثير من بعضنا البعض أيضا، لقد حققنا مستويات يصعب تكرارها لأننا كنا نعلم أنه لا يمكننا الفشل، دفعتنا هذه المنافسة إلى أقصى حد، لا أعتبره صديقا، لكنه شخص ودود، لدي علاقة رائعة معه".
في المقابل، بدأ الإيطالي يانيك سينر الفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر الماضي، مشواره في بطولة روتردام بالفوز على الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب.
واحتاج الإيطالي الشاب ساعة و26 دقيقة، للفوز بمجموعتين على منافسه الهولندي، بنتيجة 3/6 و3/6، ليتأهل سينر لمواجهة الفرنسي جايل مونفيس في دور الـ16.
وفي مباراة أخرى أقيمت بالتوقيت ذاته، فاز الأسترالي أليكس دي مينور على البلجيكي ديفيد جوفين، بنتيجة 3/6 و1/6، ليتأهل إلى دور الثمانية، وكان الكندي ميلوش راونيتش أول الصاعدين لربع النهائي، بفوزه على الكازاخي ألكسندر بوبليك بنتيجة 4/6 و4/6، وتفوق الدنماركي هولجر رون على الروسي رومان سفيولين، بنتيجة 4/6 و6/2 و1/6، ليتأهل لدور الثمانية، حيث سيواجه الروسي ألكسندر شيفتشينكو.
وفي مباريات أخرى بدور الـ32، فاز الفنلندي إميل روسوفوري على الفرنسي أوجو هومبيرت، والفرنسي جايل مونفيس على الكندي دينيس شابوفالوف، والبلغاري جريجور ديميتروف على الإيطالي لورينزو سونيجو.
من جانبها، واصلت البولندية إيجا شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها في بطولة قطر المفتوحة للتنس، بالفوز على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا.
ولم تجد شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا صعوبة في حسم اللقاء لصالحها، بعد الفوز على ألكسندروفا بمجموعتين 6-4 و6-1، وتأهلت النجمة البولندية لدور الثمانية في انتظار الفائزة من مواجهة الروسية فيكتوريا أزارينكا ضد اللاتفية يلينا أوستابينكو آخر مواجهات دور الـ16.
وكانت الكازاخية إلينا ريباكينا تأهلت لدور الثمانية لبطولة قطر المفتوحة للتنس بالفوز على الأميركية إيما نافارو، وفازت ريباكينا المصنفة الرابعة عالميا على نافارو بنتيجة 2-1، حيث حسمت المجموعة الأولى 6-1، وخسرت الثانية 6-7، قبل أن تفوز بالمجموعة الثالثة بنتيجة 6-4.
وتواجه ريباكينا في دور الثمانية الكندية ليلا فرنانديز، التي فازت على الصينية تشينوين تشينج، وتأهلت أيضا اليابانية ناومي أوساكا، بعد انسحاب الأوكرانية ليسيا تسورينكو.
وتلعب أوساكا في دور الثمانية مع التشيكية كارولينا بليسكوفا، التي تأهلت بالفوز على مواطنتها ليندا نوسكوفا بنتيجة 2-1، وفازت الأميركية دانييل كولينز على التشيكية كاترينا سينياكوفا لتصعد لمواجهة الروسية أناستازسا بافليوشينكوفا، التي تجاوزت التشيكية ماركيتا فوندورسوفا في دور الـ16. -(وكالات)
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