إتفاقية استراتيجية بين "زين كاش" وشركة سي أف أي الأردن لتسهيل عمليات إيداع الأموال

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تمّ توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة "زين كاش" وشركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية، سي أف أي الأردن. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير خدمات الإيداع إلى المحفظة الإلكترونية "زين كاش" للعملاء والمتداولين في الأسواق المالية العالمية بالتعاون مع شركة سي أف أي الأردن.وقد وقّع على هذه الاتفاقية كلّ من المدير العام لشركة "زين كاش"، سلطان كشورة، والمدير العام لشركة سي أف أي الأردن، لؤي أميل عازر، بحضور ممثلين عن الشركتين. وستتيح هذه الشراكة لعملاء سي أف أي القدرة على تحويل الأموال عبر محفظة وتطبيق "زين كاش"، وكذلك فتح الحسابات وتغذيتها، والشراء، والتداول بسهولة وأمان.وتعكس هذه الاتفاقية مع "زين كاش" توفير الحلول المالية الرقمية التي تقدّمها "زين كاش" لعملاء سي أف أي والاستفادة من باقات مميّزة من الخدمات المالية المتنوّعة التي توفّرها الشركة.وتقدّم سي أف أي لعملائها شروط تداول متفوّقة، بما فيها التداول بفروقات أسعار تبدأ من الصفر وبدون عمولات، وتنفيذ سريع، وإمكانية التداول بدون حد أدنى للإيداع في أكثر من 15,000+ منتج من الأسهم، والفوركس، والسندات، والمؤشرات، وصناديق الاستثمار المدرجة في أكثر من 23 سوقًا ماليًا. وتشتهر المجموعة في دعمها المتميّز للعملاء، حيث توفّر لهم تقارير فنيّة يومية، وندوات مجانيّة عبر الإنترنت، ومديري الحسابات المخصصين، مما يضمن أفضل تجربة تداول لعملائها في أكثر من 100 دولة.وتقدّم "زين كاش" بطاقات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتعاون مع "ماستركارد" في ثلاث فئات. وتتراوح الحدود الائتمانية من 100 إلى 5,000 دينار، بدون الحاجة لتحويل الراتب. وتوفر خدمات مالية رقمية مثل السحب والإيداع والشراء في محلات متنوعة والتسوق الإلكتروني. ويمكن أيضًا تحويل واستلام الأموال، وشراء بطاقات الشحن، وتسديد فواتير الإنترنت والهاتف، والاستفادة من خيارات الدفع المتعددة.